三星Galaxy S11+获国内3C认证 配备25W快充

中关村在线消息：据国家质量认证中心官方最新数据显示，三星旗下有一款型号为“SM-G9880”的5G新机通过了国内的3C认证，该机将配备支持25W快充规格的EP-TA800充电器，有消息称该机真是国行版的三星Galaxy S11+。



三星Galaxy S11+获3C认证

根据之前的爆料消息显示，三星Galaxy S11+正面将采用一块6.9英寸的2K显示屏，屏幕刷新率为120Hz。据之前的消息，该机将依然延续打孔曲面屏设计，不过前摄打孔的孔径会有缩减，且屏幕四周的边框将会进一步收窄，屏幕比例也会由当前的19:9变更为20:9。



网曝三星Galaxy S11+渲染图

相机方面，三星Galaxy S11+将采用后置四摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+4800万像素长焦+超广角镜头+ToF镜头，最高支持10倍光学变焦和100倍混合变焦。此外还有消息称三星将在Galaxy S11+上采用配备前置三摄解决方案，增加一颗广角和一颗3D TOF镜头。



网曝三星Galaxy S11+核心参数

核心方面，三星Galaxy S11+将拥有搭载高通865和Exynos 990处理器的双版本，且两款均支持双模5G网络。之前还有消息称，三星此次将会为除欧洲以外的市场均改用高通骁龙865处理器。预计该机的起售价为999美元（约合7027元人民币）。【7353498】

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