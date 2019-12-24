iOS/Android端Cortana将只保留美国地区运行

中关村在线消息：微软曾经宣布，将在澳大利亚、加拿大、中国、德国、印度、墨西哥、西班牙和英国这8国停止手机端Cortana的支持，但现在微软表示这个范围扩大了。





微软在近日宣布，iOS和Android端的Cortana将只在美国地区提供支持，其他地区的Cortana都将不再提供服务，用户之后只能使用Windows版的Cortana。

至于为什么只有美国还在坚持，微软Cortana企业副总裁Andrew Shuman解释称，一是因为Surface Headphone和Harmon Kardon Invoke用户需要继续使用Cortana来配置和升级固件，一是因为要让微软继续测试Cortana的实验性功能。

Shuman表示，微软计划发布一款Surface Audio应用来承担Cortana的功能，它将支持iOS和Android设备。

关于Cortana的这次战略收缩，Shuman称独立的语音助手可以扮演很多角色，语音助手领域充满了机遇，但是有时候无法获得满意的结果。

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