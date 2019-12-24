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    vivo手机vivo X30 Pro（8GB/128GB/全网通/5G版）

    vivo X30 Pro正式开售 5G+60倍变焦四摄 3998元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，vivo正式发布了首款双模5G手机——vivo X30系列。今天上午10点，vivo X30 Pro正式开启首销，售价3998元起。

    vivo X30 Pro正式开售 5G+60倍变焦四摄 3998元
    vivo X30 Pro正式开售

    vivo X30 Pro正面采用了一块6.44英寸的打孔显示屏，前摄开孔直径仅为2.98mm，屏幕分辨率为2400*1080；该机背部配备了潜望式的后置四摄模组，规格分别为6400万主摄+3200万人像+1300万潜望式超远摄+800万广角+微距镜头，最高支持60倍变焦拍摄。

    vivo X30系列开启预售 5G+60倍变焦四摄 3298元
    vivo X30 Pro搭载了潜望式四摄 支持60倍变焦

    核心配置方面，vivo X30 Pro搭载了与三星联合研发的Exynos 980处理器，其采用了最新的A77架构，相比上一代的A76性能提升20% 。同时，vivo X30支持SA&NSA双模组网，4G-5G 双连接状态下，理论峰值下载速率可达3.55Gbps。

    vivo X30 Pro正式开售 5G+60倍变焦四摄 3998元
    vivo X30 Pro支持双模5G

    其他方面，vivo X30 Pro机身内置了4500mAh大电池，支持33W闪充FlashCharge2.0技术。价格方面，8GB+128GB售价3998元、8GB+256GB售价4298元。【7353187】

    （本文图片来自网络）

    vivo X30 Pro（8GB/128GB/全网通/5G版） 6400万拍照，60倍超级变焦，全网通5G

    vivo X30 Pro（8GB/128GB/全网通/5G版） 6400万拍照，60倍超级变焦，全网通5G

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 3998元

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