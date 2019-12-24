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    传携号转网需付违约金 电信表示要按合约办事

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月24日消息，近日有媒体报道称，一名山西用户在2017年时办理了299元套餐，今年他想办理携号转网时，工作人员表示靓号协议有效期为20年。如果仍想携号转网，就需要支付18388.5元违约金。随后，中国电信方面对此事进行了回应。

    传携号转网需付违约金 电信表示要按合约办事
    传携号转网需付违约金 电信表示要按合约办事

    中国电信表示，由于每个用户的使用情况不一，解约的具体情况需携带入网时的有效证件到营业厅现场咨询。他们所做的也是按照原有协议办事。目前这位山西用户表示，他也在等待工信部的最终处理结果，并不排除上诉的可能。

    此前，工信部正式宣布开启全国携号转网服务。据工信部消息，截至11月26日已完成“携号转网”用户达316万人，占用户总量的1.8%。其中，中国移动的转出数最多，占比达57.6%。

    根据工信部公布的详细数据显示，目前中国电信、中国移动、中国联通的转出用户占比分别为16.3%、57.6%和26.1%，准入占比为49.3%、28.1%和22.6%。从数据可以看出，当前转网用户大多是从中国移动“逃离”，转而投向中国电信和中国联通。

    （本文来自互联网）

    （7353183）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/735/7353183.html report 882 中关村在线消息：北京时间12月24日消息，近日有媒体报道称，一名山西用户在2017年时办理了299元套餐，今年他想办理携号转网时，工作人员表示靓号协议有效期为20年。如果仍想携号转网，就需要支付18388.5元违约金。随后，中国电信方面对此事进行了回应。传携号转网需付违...
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