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    刘作虎：一加8 Pro是迄今最漂亮的一加手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，一加手机在北京正式召开了“2019媒体答谢活动”，一加CEO刘作虎在会上透露：“一加8 Pro是迄今为止最漂亮的一加手机。”

    刘作虎：一加8 Pro是迄今最漂亮的一加手机
    网曝一加8 Pro渲染图

    据此前消息，一加8 Pro将会延续今年一加7 Pro的整体外观设计，正面采用一块6.65英寸的双曲面显示屏，屏幕刷新率为120Hz。不过前置相机却改为了左上角打孔的方式，且前摄的孔径极小。同时，屏幕四周的边框均有进一步缩窄。

    一加8 Pro渲染图曝光 打孔曲面屏+120Hz刷新率
    一加8 Pro是迄今最漂亮的一加手机

    另外，一加8 Pro的背部设计也保留了一加7 Pro类似的设计，依然配备了居中竖置的多摄方案，不过一加可能会在三摄的基础上再增加一颗拥有更多功能的摄像头，机身整体尺寸为160.2*72.9*8.1mm（机身厚度包含摄像头）。

    配置方面，核心方面，一加8 Pro将搭载高通最新的骁龙865 5G处理器，支持双模5G网络，配备8GB、12GB两种内存规格；机身内置4500mAh电池，并支持新一代的Warp Charge闪充。【7353160】

    （本文图片来自网络）

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