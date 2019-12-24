早报：刘作虎提前“曝光”一加8 波音CEO辞职

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

自动驾驶离我们越来越近了。

北京、上海等6座城市开放自动驾驶载人测试





随着北京市交通委近日发布《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》，这意味着北京将允许自动驾驶车辆进行“载人测试及载物测试”。至此，我国已有20余省市开放自动驾驶道路测试，6座城市允许载人测试。



据悉，从2017年至今，我国已先后有20余省市放开自动驾驶道路测试，包括北京、保定、上海、重庆、深圳、长春、长沙、广州、天津等。在开放载人测试中，目前已有广州、长沙、上海、武汉、沧州、北京6城市开展相关工作。其中，上海、武汉、长沙、沧州已颁发测试牌照，百度获得武汉、长沙、沧州三地载人测试牌照。此外，获取载人测试牌照的企业还包括上汽、宝马、滴滴、深蓝科技、海梁科技。

下面消息来自快手，其企业机密被外泄。

快手员工因泄漏春晚营销方案给媒体被开除，期权被收回





今日有关快手与春晚合作的具体事宜被曝光。而据凤凰科技最新消息显示，快手经营分析部商业分析组徐姓员工涉嫌将快手春晚方案等详细数据透露给媒体而被解除劳动合同，其个人期权也被追回。



据媒体报道，多张对话截图显示这位徐姓员工因私自将公司机密给竞争对手被开除，该消息也得到了快手员工证实。后者表示此事件是早前发生的，但是这位徐姓员工是将机密信息泄露给相关媒体而非抖音。至于详细的处罚内容及处罚时间该名员工并没有明确给出。

下面消息来自小米，其在印度市场混得风生水起。

小米副总：印度将成为小米全球制造中心





小米副总裁、印度业务负责人Manu Kumar Jain的说法，小米正在与代工合作伙伴富士康及伟创力合作，后两家的7家工厂给小米代工智能手机，印度市场上99%的小米手机都是这些工厂出产的。



Manu Kumar Jain还表示，印度有可能成为小米的全球制造中心，如果这一目标实现，小米公司将会把印度制造的智能手机出口给其他国家。

据悉，小米内部已经开始一个小型试点计划，将印度制造的智能手机出口到邻国孟加拉、尼泊尔等。

下面消息来自字节跳动。

字节跳动考虑寻求全球总部 包括新加坡、伦敦和都柏林





据国外媒体报道，知情人士今日称，抖音母公司“字节跳动”（Bytedance）正考虑在中国境外为其热门视频分享应用TikTok设立全球总部。



知情人士称，新加坡是字节跳动正在考虑的一个城市，而其他可能的地点包括伦敦和都柏林，并没有美国任何一座城市入围候选名单。TikTok目前并未设有总部，尽管其最高级别的高管在上海办公。

TikTok即“抖音海外版”，目前在美国青少年中越来越受欢迎。TikTok今年早些时候曾表示，TikTok在美国拥有2650万月活跃用户，其中约60%的年龄在16岁到24岁之间。

洗面消息来自高铁，中国高铁历程突破3.5万公里。

遍布32个省区！中国高铁里程突破3.5万公里





国铁集团官方数据显示，预计2019全年将投产铁路项目50个、新线开通超过7000公里，其中项目高铁20个、新线开通突破4000公里。



至此，全国铁路营业里程将达13.9万公里，其中高铁3.5万公里，稳居世界第一！即目前，我国已有32个省份通上高铁。

2020年春运也已经开始，全国铁路预计发送旅客4.4亿人次，同比增加3257万人次、增长8.0％。

下面消息来自一加。

刘作虎：一加8 Pro是迄今最漂亮的一加手机





刘作虎透露，称明年的活动上争取有一加电视来支持。而在谈到明年发布的一加8系列时，刘作虎直言：一加8 Pro是迄今为止最漂亮的一加手机。



据爆料，一加8 Pro采用了双曲面挖孔屏方案，其屏幕尺寸为6.65英寸，比一加8的6.5英寸略大，其刷新率为90Hz。预计搭载骁龙865处理器，支持5G。相机方面，一加8 Pro后置四枚摄像头，这是一加旗下首款后置四摄手机，其中三枚摄像头居中呈纵向排布，另一枚3D TOF镜头及LED闪光灯位于三摄左侧。

下面消息来自微软

微软确认Cortana将从除美国外所有国家退出





微软Cortana项目高管安德鲁·舒曼（Andrew Shuman）在接受采访时证实iOS和Android的Cortana将从美国以外的所有国际市场退出。



微软表示，美国将是一个例外，其原因有两个：一个是允许Surface耳机，另一个是Harmon Kardon Invoke，用户可以使用Cortana应用程序配置和更新其耳机的固件；其次，它允许微软继续尝试该技术。这些Surface耳机也在美国以外销售，但国际用户将需要在Windows上使用Cortana。

微软之前曾表示将在明年春季发布适用于Windows，iOS和Android的Surface Audio应用程序，以及Surface Buds，它将接管Cortana的功能。

下面消息来自特斯拉。

特斯拉股价报收419.22美元创历史新高





特斯拉股价周一刷新盘中历史新高420.42美元。截至收盘特斯拉股价上涨3.36%，报419.22美元，创新高。在特斯拉股价突破420美元后，马斯克在社交媒体上调侃称，“哇…股价真高lol”。



特斯拉股价飙升，与三季度上扬的财报以及中国市场国产化项目的顺利推进有关。另外据路透报道，特斯拉与中资银行就至多100亿元的5年期贷款达成一致，特斯拉计划使用部分资金来偿还此前的35亿元贷款，其余部分用于上海工厂和中国业务。

下面消息来自波音

波音公司CEO辞职 董事长David Calhoun接任





波音CEO丹尼斯·穆伦伯格（Dennis Muilenburg）周一因737 MAX危机而辞职，此前该公司最畅销的737 MAX飞机发生了两起致命空难事故，导致346人遇难。



据悉，首席财务官格雷格•史密斯（Greg Smith）将出任临时CEO。波音董事长大卫·卡尔霍恩（David Calhoun）将于1月13日成为该公司的新任CEO。董事会成员劳伦斯-凯尔纳（Lawrence Kellner）将成为波音公司董事会的非执行主席，立即生效。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！【7353123】

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