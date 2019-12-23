晚报：Galaxy Fold2更亲民 明年苹果发4款新机

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三星Galaxy Fold2 获认证 售价会更加亲民





近日三星旗下有一款疑似Galaxy Fold 2代折叠屏手机的机型通过了印度的BIS认证。此前，三星官方曾公开表示该机将于明年年初正式发布。

此前有韩国当地媒体称，三星明年推出的垂直翻盖式可折叠手机在售价上可以普通的消费者接受。这款垂直翻盖式可折叠手机售价预计将会是845美元（约合人民币5947元）。

Z点评：便宜确实能提高销量，但对于定位会不会模糊了？

腾讯新闻哥为《中国人不配拥有精神生活！》一文道歉





针对《中国人不配拥有精神生活！不配！》一文，腾讯《新闻哥》栏目正式发布道歉声明，宣布即日起撤换公众号当值负责人，并对本文相关编辑进行停职处理。同时优化完善公众号的编审流程，确保此类事件不再发生。并表示团队全员将深刻反省、以此为戒，不辜负大家的期望。

Z点评：那能把收的费给大家退了吗？

realme：明年将推出智能手表、手环等IOT产品





realme印度官方表示将在2020年这着重开发智能手机、配件、软件和物联网产品，随后realme印度CEO马达夫·希思（Madhav Sheth）在采访中表示，明年还将推出IoT（物联网）产品。

Z点评：这条路看上去怎么这么眼熟呢。

摩托罗拉G8 Power渲染图流出 搭载后置四摄像头





近日一张摩托罗拉新机G8 Power的渲染图在互联网上流出。这款新机搭载了后置竖向四摄像头，正面采用了打孔屏的设计。

之前，Moto G8 Power已经通过了FCC认证，FCC信息显示这款手机显示屏的尺寸大概为6.2英寸到6.4英寸之间。Moto G8 Power的电池容量为5000mAh，采用15W充电。至于后置四摄像头和正面打孔屏设计，FCC信息中并没有提及。

Z点评：流于同质化的产品很难救得了摩托罗拉。

传苹果明年发4款5G版iPhone 最贵或超13000元





近日有媒体援引自上游产业链消息称，苹果将改变现有iPhone的发布周期，即调整为上半年发布两款新iPhone，下半年发布另外两款。调整产品方向的周期变短是为了快速响应市场反馈。

Z点评：苹果也开始搞机海战术，乔帮主会怎么想呢。

马斯克坦言特斯拉和SpaceX破产后 他也会破产





近期特斯拉公司CEO艾隆·马斯克在社交媒体与在推特上与粉丝进行互动是在谈到发射载人火箭难度与成本时，马斯克也表示如何他旗下的公司去经营不善破产的话，那么他自己也就破产了。

Z点评：这才是真正的企业家，用身家去赌科技的未来。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。【7352980】

（本文图片来自互联网）

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