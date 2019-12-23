韩媒：三星Galaxy S11系列PCB主板已开始量产

中关村在线消息：据韩国媒体报道，三星Galaxy S11系列手机的PCB主板已经于本月初开始量产，该系列手机将于明年2月份左右正式推出。



三星Galaxy S11+渲染图

根据此前的爆料显示，三星今年将依然推出三款新机，分别为Galaxy S11、Galaxy S11+、Galaxy S11e。三款新机的外观设计基本延续了Galaxy S系列一贯圆润的风格。正面采用了类似Note 10系列的居中打孔显示屏，且前摄的孔径进一步缩小。



三星Galaxy S11渲染图

三星Galaxy S11系列还将在相机方面拥有重点升级，有爆料称Galaxy S11系列将采用后置四摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+4800万像素长焦+超广角镜头+ToF镜头，该机还将会支持最高8K分辨率的视频录制。



三星Galaxy S11e渲染图

此外，还有一些爆料称三星明年将改变在手机市场对于处理器的策略，以往都是大部分市场使用高通处理器，韩国国内市场采用三星自研的处理器。而明年，三星将会除欧洲以外的市场均改用高通骁龙865处理器。【7352598】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：韩媒：三星Galaxy S11系列PCB主板已开始量产http://news.zol.com.cn/735/7352598.html