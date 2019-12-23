    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    三星手机三星 Galaxy S11（全网通）

    韩媒：三星Galaxy S11系列PCB主板已开始量产

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据韩国媒体报道，三星Galaxy S11系列手机的PCB主板已经于本月初开始量产，该系列手机将于明年2月份左右正式推出。

    三星Galaxy S11最新渲染图曝光 相机造型感人
    三星Galaxy S11+渲染图

    根据此前的爆料显示，三星今年将依然推出三款新机，分别为Galaxy S11、Galaxy S11+、Galaxy S11e。三款新机的外观设计基本延续了Galaxy S系列一贯圆润的风格。正面采用了类似Note 10系列的居中打孔显示屏，且前摄的孔径进一步缩小。

    三星Galaxy S11真机首次曝光 矩形相机造型实锤
    三星Galaxy S11渲染图

    三星Galaxy S11系列还将在相机方面拥有重点升级，有爆料称Galaxy S11系列将采用后置四摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+4800万像素长焦+超广角镜头+ToF镜头，该机还将会支持最高8K分辨率的视频录制。

    三星Galaxy S11e渲染图曝光 曲面屏+后置三摄
    三星Galaxy S11e渲染图

    此外，还有一些爆料称三星明年将改变在手机市场对于处理器的策略，以往都是大部分市场使用高通处理器，韩国国内市场采用三星自研的处理器。而明年，三星将会除欧洲以外的市场均改用高通骁龙865处理器。【7352598】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：韩媒：三星Galaxy S11系列PCB主板已开始量产http://news.zol.com.cn/735/7352598.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/735/7352598.html report 813 中关村在线消息：据韩国媒体报道，三星Galaxy S11系列手机的PCB主板已经于本月初开始量产，该系列手机将于明年2月份左右正式推出。三星Galaxy S11+渲染图根据此前的爆料显示，三星今年将依然推出三款新机，分别为Galaxy S11、Galaxy S11+、Galaxy S11e。三款新...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：三星S11主板已开始量产
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    三星 Galaxy S11相关文章

    三星Galaxy S11+参数/价格曝光 售价超七千

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错