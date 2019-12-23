中关村在线消息：北京时间12月23日消息，今天realme官方发布微博，微博中他们提到，“大片明日登场，5G，我们来了”，这似乎意味着realme即将在明天公布realme X50 5G版的具体发布日期和发布地点。



realme预热真我X50 5G版 大片明日登场

上个月底的时候，realme手机官微正式宣布旗下首款5G手机将命名为：realme X50。该机将采用双挖空的屏幕设计，同时支持SA/NSA双模5G网络。

realme CMO徐起介绍，realme X50命名中的“X”代表着X系列，是realme为用户提供越级体验的先锋；“5”代表realme首款5G产品；“0”代表着realme开启5G越级元年。同时，徐起还强调，realme将在5G时代坚持做“敢越级”的科技产品。

根据此前曝光的消息显示，realme X50将搭载高通骁龙765G处理器，芯片中集成了5G调制解调器。该机将是首批搭载高通集成式5G芯片的机型，其将作为一款中端5G手机推向市场，通过较低的售价进一步推动5G商用的普及。

realme X50的具体型号为“RMX2051”，该机正面将采用一块6.6英寸左右的LCD双挖孔显示屏，，支持最高30W快充规格，后置相机为6400万像素四摄方案。

（本文图片来自互联网）

（7352584）







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme预热真我X50 5G版 大片明日登场http://news.zol.com.cn/735/7352584.html