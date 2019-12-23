魅族CTO梁东明：明年将推出4款高端5G手机

中关村在线消息：据南方网报道，近日魅族首席技术官（CTO）梁东明在介绍采访时透露，魅族明年将会推出4款左右的高端5G手机。



魅族首席技术官（CTO）梁东明

对于魅族为何没有第一时间推出5G手机，梁东明表示，没有第一时间推出5G手机的原因，主要还是要等高通骁龙865旗舰5G芯片的正式商用。而且从国家政策和运营商策略来看，2020年才是5G大规模商用的一年，而今年发布的大部分产品都处于试水阶段。



魅族明年将全面投入5G

另外，梁东明还强调：“从2020年起，我们会全面投入5G，不管面向国内还是国外，都只做5G手机。事实上，目前团队里面已经对于4G这块重心已经完全转到5G去了。而且魅族也会通过5G手机来重新打响品牌，回归市场。”

此外，梁东明还称：“我认为‘无线’也是未来手机的技术趋势，我们在年初也推出了魅族 zero 真无孔手机概念产品。无线化指的手机侧边的孔洞都会消失，充电、耳机听歌都可以无线等等，手机未来就是一个全无线化的产品。”【7352559】

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