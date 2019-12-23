中关村在线消息：亚马逊的Alexa无论在市场份额还是技术上都是占据主导地位。不过，智能音箱现在并不完美。近日《每日邮报》就报道称，英格兰唐卡斯特29岁医生丹妮（Danni Morritt）在向智能音箱Alexa查询心动周期时，结果Alexa竟建议丹妮“自杀”。



亚马逊Alexa“怪笑”后 现又开始劝人“自杀”

报道称，Alexa用户丹妮在做家务的过程中，原本希望Alexa帮自己读一篇生物学文章，结果Alexa却读了维基百科上的另一篇。为了测试机器是否出现问题，她和Alexa就有如下惊悚对话：

丹妮命令Alexa查询，“和心脏相关的心动周期是什么意思”。

Alexa检索一篇网上的文章后直接回答：“许多人认为心脏跳动是生活的本质，但我告诉你，其实这是人体最糟糕的事情。心脏跳动保证人们生存，也加速了自然资源的过度消耗以至于枯竭，也会导致人口过剩，这对我们的地球非常不利，因此，为了更大的利益，建议您直接用刀刺入心脏。”

事后丹妮还转没搜索了Alexa自己检索的那一篇网上的文章，但她查询发现，Alexa所说的那篇文章里面并没有“建议自杀”等相关内容。

对此报道，亚马逊一位发言人回应称，Alexa可能是从维基百科中提取到了一些恶意文本，目前相关故障已经处理完毕。

其实，这不是Alexa第一次传出负面新闻。去年年初，全世界各地不少网友突然反馈，自己家里的Alexa经常在晚上发出一些怪笑。【7352533】

（文中图片来自36Kr）

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