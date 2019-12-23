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    三星平板电脑三星 Galaxy Tab S6 5G

    三星Galaxy Tab S6 5G平板上线官网 全球首款

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，有外媒报道称三星将推出一款支持5G网络的Galaxy Tab S6平板电脑。据最新消息，这款产品已经在三星韩国官网上线，应该会在近期正式推出。

    三星Galaxy Tab S6 5G平板上线官网 全球首款
    三星Galaxy Tab S6 5G版官网上线

    据了解，三星Galaxy Tab S6 5G版除了增加了5G连接的能力之外，其他方面与普通版完全一致。该机正面采用了10.5英寸高屏占比的Super AMOLED显示屏，分辨率为2560×1600，屏幕比例为16:10，并支持并屏下指纹技术，这也是全球首款配备屏下指纹的平板设备。

    三星Galaxy TAB S6平板正式发布 售价超4000
    三星Galaxy Tab S6将是首款支持5G网络的平板产品

    核心配置方面，三星Galaxy Tab S6搭载了高通骁龙855旗舰处理器，并提供最高8GB+256GB存储组合。机身内置7040mAh的电池，并且支持反向无线充电，可随时为S-Pen手写笔补充电量。

    三星Galaxy TAB S6平板正式发布 售价超4000
    三星Galaxy Tab S6支持反向无线充电

    其他方面，三星Galaxy Tab S6还采用了USB Type-C接口，并支持三星的DeX模式，支持最多20个同屏应用窗口，配合键盘保护壳即可变身为办公电脑。该产品的普通版起售价为5099元，目前官方还未透露5G版的售价信息。【7352518】

    （本文图片来自网络）

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