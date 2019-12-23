12306官方再次出现服务器故障 无法购票

中关村在线消息：今天中午，有网友在微博称目前12306官网疑似出现服务器故障，多人出现加载失败、无法购票等问题，已无法顺利完成购票操作，目前官方还未对此回应。



12306官网出现故障 无法购买车票

据了解，这次已经是12306官网今年的第三次故障了，此前还曾在3月21日和4月1日出现过大规模故障。主要出现的故障都是登录页面无法加载验证码，或是重复出票失败，大量用户无法正常购票等问题。



12306官网今年已多次大范围故障

另外，据国铁集团消息，今年春运火车票开售以来，铁路部门已累计售出车票超过1.02亿张。旅客购买2020年1月17日车票热门方向为：北京至沈阳、太原、郑州、成都；上海至北京、郑州、西安、重庆；广州至南宁、贵阳。

为保障用户顺利购买回家车票，中国铁路12306网站自12月12日起将业务办理时间由6:00-23:00延长至6:00-23:30，在此期间旅客可在12306网站和“铁路12306”APP办理购票、改签、退票、候补等业务。【7352490】

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