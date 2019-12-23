中关村在线消息：摩托罗拉在上个月正式发布了“Moto Razr”折叠屏手机，该机以折叠屏的方式复刻了摩托罗拉当年非常经典的“刀锋”系列翻盖手机。近日，该机因为独特的折叠屏设计方案被极客公园评为“年度最佳折叠屏手机”。



Moto Razr被评为“年度最佳折叠屏手机”

极客公园表示，Moto Razr实现了经典与未来的完美结合，且上下翻折的折叠方案仪式感十足，折叠状态下它就像一个精致的艺术品。他们称当前手机行业技术的成熟已经让我们很难看到令人惊喜的产品，而Moto Razr这类的折叠屏手机则开启了下一代手机变革的开端。







Moto Razr采用了“钟形铰链”专利技术

据介绍，Moto Razr的折叠方案采用了联想旗下的一种名为“钟形铰链”专利技术，该技术的应用有效的解决的折叠屏的折痕问题，从而也大幅的提升了折叠设备的使用体验；此外，折叠屏底部金属弹性折叠板也能很好的支撑屏幕，提升屏幕的坚固性，同时也能有效的提升产品的使用寿命。

据了解，Moto Razr折叠屏手机的主屏幕展开尺寸为6.2 英寸，分辨率为1080P，而那块小型副屏的分辨率则为600×800。核心方面，该机将搭载高通骁龙710中端处理器，并配备至少4GB+64GB存储组合，机身内置2730mAh电池，售价约为1499美元（约合10525人民币）。

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