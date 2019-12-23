三星Note 10 Lite详细配置曝光 配备S Pen手写笔

中关村在线消息：近段时间有多方爆料显示，三星将于近期正式发布“Galaxy Note 10 Lite”手机，该机将继承Note 10系列的部分特性，同时售价也会相对较低。今日，有外媒曝光了这款手机的详细配置。



网曝三星Galaxy Note 10 Lite详细配置

根据表格中的信息来看，三星Galaxy Note 10 Lite正面将采用一块分辨率为2400*1080的6.7英寸打孔全面屏；背部将配备矩形的三摄模组，规格分别为1200万像素主摄+1200万像素超广角+1200万像素长焦镜头，支持两倍的光学变焦。



三星Galaxy Note 10 Lite渲染图

核心方面，三星Galaxy Note 10 Lite将搭载三星Exynos 9810处理器，最高主频为2.7Ghz，搭配6GB+128GB存储组合，并支持额外的micro SD卡扩展存储，机身内置内置4500mAh电池，支持25W快速充电。

此外，该机还将配备支持4096级压力感应的S Pen手写笔，支持蓝牙5.0、NFC、杜比全景声等多项特性。预计该机在欧洲市场的售价为609欧元（约合人民币4745元）。【7352452】

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