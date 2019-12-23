中关村在线消息：据悉，美团今天正式对外宣布，推出语音应用平台，依托此前所积累的技术能力和场景履约能力，联手各行各业的合作伙伴，帮助不同人群，在不同场景，通过不同设备，获得对话式生活服务。



美团推出语音应用平台 与奔驰、小米达成合作

用户只需要唤醒搭载美团语音技术的智能硬件及系统，即可直接打开美团的服务获取页面，并以对话的方式进一步实现订票、订餐、打车等操作，最后可通过多种支付方式完成交易。

对于此次推出的新平台，美团语音交互中心负责人蔡勋梁表示：美团语音自诞生起就是一款基于应用的技术产品。

其一，“全场景生活助手”的定位背后，是美团自身丰富的业务生态为其提供了强大的场景履约能力，实现对用户吃喝玩乐行多个生活场景的覆盖，同时兼容到各个终端。

其二，美团基于业务本身所积累的海量数据和交互技术，以及对交互的理解，也让语义交互解析能力成为优势。让生活服务领域“有事儿，您说话”成为现实。

美团语音应用平台已通过行业合作的模式实现落地，入驻在手机语音助手、智能音箱、智能车机等智能设备及系统中，其集成了语音识别、需求理解、多轮对话管理、回复生成、用户画像等先进技术能力，提供跨场景的信息检索、智能问答、任务对话等多种AI服务，同时支持OpenAPI，方便行业合作伙伴灵活对接，快速实现对话式本地生活信息检索及服务触达。

美团方面还透露称，平台目前已经与奔驰、OPPO、百度、小米、长城汽车等多家企业达成合作，美团App近期也即将上线语音交互应用，用户可直接在App端语音唤起各类生活服务。【7352451】

（文中图片来自互联网）

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