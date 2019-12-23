三星Galaxy Note10+星战特别版真机曝光

中关村在线消息：上个月，三星在海外市场推出了一款与《星球大战9：天行者崛起》联动的Galaxy Note10+限量特别版套装。随着电影的上映，这款星战特别版套装也已正式开售，有外媒曝光了该机的上手图。



三星Galaxy Note 10+星战特别版真机

从图片来看，三星Galaxy Note 10+星战特别版手机整体与普通版设计相同，不过特别版采用了黑色的Galaxy Note 10+，机身背面带有“星球大战”的LOGO，相机凸起处、电源和音量按钮周围带有红色装饰。随附的S Pen也将是红色和黑色。



三星Galaxy Note 10+星战特别版为黑/红配色

此外，三星Galaxy Note 10+星战特别版还配备了一副黑、红色相间配色的Galaxy Buds无线耳机、一个星球大战金属收藏徽章；手机系统中也附带了《星球大战》的专属主题壁纸、图标、音效和动画。



特别版还附赠了一副黑/红配色Galaxy Buds耳机

配置方面，三星Galaxy Note10+星战特别版与普通版完全相同，正面采用一块6.8英寸居中打孔的Dynamic AMOLED屏幕。机身内置12GB+256GB存储组合、4300mAh电池，并支持45W快充，后置相机为1200万主摄+1200万副摄+1600万超广角+3D TOF镜头的四摄组合。【7352410】

（本文图片来自网络）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy Note10+星战特别版真机曝光http://news.zol.com.cn/735/7352410.html