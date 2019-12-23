中关村在线消息：近日据悉，音乐家和软件开发人员Stephen Coyle的新博客文章探讨了AirPods Pro在蓝牙延迟时间这方面的改进。







AirPods Pro改进：音频延迟降低 接近无缝体验

Coyle在博文中所指出的，延迟对于视频播放而言并不是什么问题。这是因为视频播放能够稍微延迟，从而确保音画同步。Coyle表示，但是对于声音来说延迟就是一个“无法预测”的问题。这包括用户启动的声音，游戏中的声音效果等。



为了更加精准地测试延迟情况，Coyle进行了两种不同的测试：

使用两个软件来播放要测量的音频。首先iOS系统中默认的输入法可能是消费者遇到此类问题最频繁的APP了。第二，我开发了一款名叫Tapt的游戏，这是专门用来衡量音频延迟的游戏，并且我熟悉其技术基础。

Coyle开发的游戏和iOS输入法的区别在于，后者能够持续保持“音频会话”，而前者不能。借助他的游戏和输入法，Coyle发出了一系列声音：

对于设备和软件的每种组合，都使用设置为90 bpm的节拍器连续触发10种声音，以保持一致。在iOS输入法上运行，由于上述原因，放弃了第一次敲击在延迟确实很重要的情况下，开发人员可以轻松完成我对Tapt所做的事情。最后，将这19个测量值平均可以得出延迟时间数值，在下面引用。

结果是使用Apple的W1芯片的第一代AirPods测量的延迟为274毫秒。第二代AirPods于今年早些时候发布，内置苹果最新的H1芯片，将延迟时间降至178毫秒。使用相同H1芯片的AirPods Pro缩短至144毫秒时甚至更好。

Coyle表示，从第一代AirPods到AirPods Pro的130ms差值看起来并不是很多，但给消费者产生了极大的感知差异，AirPods Pro给人感觉更接近于无延迟。

尽管第二代AirPods和AirPods Pro之间使用相同的H1芯片进行连接，但后者的延迟明显更低。这意味着苹果公司已经找到了新的方法来改善同一芯片的延迟。

在AirPods之外，Beats Studio 3的延迟时间刚好超过250毫秒，其次是Sony WH-CH700N，延迟时间不到250毫秒。【7352317】

（文中图片来自互联网）

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