中关村在线消息：近日据外媒消息，AMD即将到来的Zen 2 Renoir APU相关信息目前基本上已经得到确认，并且确认会推出最高8核16线程版本。



AMD八核APU将登场：笔记本领域与英特尔较力

当前Zen+ APU的组合在中端笔记本市场上提供了不错的竞争力，但在综合性能上依然无法给英特尔产生足够的压力。不过即将推出的Renoir可能会带来改变。

根据3DMark的跑分数据，AMD、Acer和HP已经测试了至少四种不同的15W APU。基础时钟频率为1.7 GHz，1.8 GHz，2 GHz和2.4 GHz。此外根据PCMark 10页面，可以看到2GHz型号是8核8线程的Ryzen 7 4700U，Turbo频率可以达到4.2GHz。

尽管现在讨论性能可能还为时过早，但它的得分确实比3700U高出18％，虽然还无法媲美英特尔的酷睿i7六核处理器，但可以很好地超越Intel Core i5四核移动处理器。

在性能提升31%的同时，八核Ryzen 7 3700X的功耗比英特尔的六核Core i7-8700K少，这意味着能够为笔记本提供更长的电池续航。

还有消息称Renoir APU的核显采用了“Vega”架构的SIMD机制，还有“Navi”显示和多媒体引擎。核显将会13组CU，总共有832个流处理器。

从内部代号来看，B12是最高的版本，将搭载12-13组CU，B10将搭载10-11组CU，B8则有8-9组CU，B6则有6组CU，B4有3-4组CU。在上个月曝光的Renoir APU核显的时候，提到Vega 15，也就是15组CU，960个流处理器

有人预测桌面版的APU最高功耗可能会上调到95W。不过现在看来还是维持移动版本15W/45W，桌面版35W/65W的规格，并且B12核显配置将只用于移动处理器，桌面处理器的上限是B10。下面两张图是曝光出来的APU型号，一共28款处理器。

AMD有许多充满亮点的APU。台积电的7纳米工艺和Zen 2已经证明自己在电源效率和应用IPC方面领先于英特尔，而且随着有望升级到八核，Renoir展现了AMD叫板英特尔的巨大希望。【7352270】

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