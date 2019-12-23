早报：iPhone12ProMax曝光 PUBG被外挂害惨

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近日网上曝光了疑似iPhone12 Pro Max的机模图。可见苹果的保密工作是越做越差了。

疑似苹果iPhone 12 Pro Max机模曝光





Twitter博主Slashleaks曝光了一组疑似iPhone 12 Pro Max的机模照，Slashleaks网站显示该图片的真实性为67%。爆料图显示，iPhone 12 Pro Max的机模照正面设计与iPhone 11系列相似，都是刘海屏设计，机身侧面则使用了类似iPhone 4那样的设计，相机模组方面则继续沿用iPhone 11的设计。



根据之前的爆料，iPhone 12 Pro有两个版本，6.1英寸和6.7英寸均采用全新的OLED屏幕。搭载A14处理器，后置三摄，支持5G（mmWave毫米波）。预计将于2020年9月左右正式发布，价格为999美元到1099美元（人民币7023到7726元）。

下面消息来自小鹏汽车创始人何小鹏，他坚定认为智能汽车是未来趋势。

何小鹏：下台车可以不买小鹏汽车，但一定要买智能汽车





何小鹏表示，十年前很难想象智能手机会给我们的生活带来质的改变。他对智能汽车的定义是：首先最核心的是汽车。汽车非常复杂，一辆车有2-3万个零部件，200-300个零部件供应商；其次是电动化，虽然会有成本、续航、安全上的挑战，但也带来了动力强劲、安静等优势；最后是智能化，包括自动辅助驾驶、语音交互和车联网、人车路的协同、整车OTA软硬件升级能力。



何小鹏判断，智能汽车的发展会经历三个阶段：2015年开始青铜时代：初步智能网联汽车，L2级自动驾驶；2020年开始白银时代：高度辅助智能汽车，L3级自动驾驶；2025-2030年黄金时代：受限场景无人驾驶时代，准L4级自动驾驶。

“下一台车，智能汽车一定是不二之选。你可以不选小鹏，我们也还需要努力。但如果你汽油车开久了，可以试一试智能汽车。”何小鹏最后说。

刘作虎首次公开透露，一加电视将会在明年引入国内市场。





一加手机的价格确实在不断上探，在海外已经卖到800多美元。在刘作虎看来，一加不会纯粹追求便宜，而是要物超所值。很多新技术的加入也拉高了成本，一加要做到这个价格之下超出用户的预期。



除了手机之外，一加今年在印度发售了电视产品，目前还没有在国内发布。刘作虎表示，要在手机上与苹果三星PK，就要专注旗舰，把力量用到一个点上。但家庭场景也非常重要，自己也在思考以一加目前的体量如何做到打造无缝的互联网体验，“什么东西可以不做，这是我每天都在思考的。”他透露，一加电视会争取明年在国内发布。

在市场拓展这方面，任天堂给大家上了一课。

任天堂社长：中国主机市场小 Switch销售挑战大





任天堂Switch国行主机的销售不会那么容易。中国市场目前以PC游戏和移动游戏为主，以游戏主机为主业的游戏公司都在苦苦挣扎。任天堂此前也有在中国经历挫折的历史。



此次任天堂选择与腾讯合作进行销售，后者熟悉为手机开发游戏，拥有强大的销售网络，能够充分展示游戏即的乐趣，增加中国地区任天堂粉丝的数量。任天堂国行Switch主机已于2019年12月10日发售。销量方面成绩平稳，投资人预期向好分析机构：Switch国行版主机首日销量超过5万台。

从古川俊太郎的表态看，任天堂方面虽然认可腾讯推广国行Switch所能发挥的优势，但也对在主机游戏并不成熟的中国大陆市场开疆扩土的困难做好了充分的预期。

手机SIM卡未来将有取代手机存储的趋势。

紫光5G超级SIM卡23日开卖：最高支持128GB容量





12月23日，紫光将联合中国联通分公司广州联通正式首发5G超级SIM卡。紫光表示，目前市面上的SIM卡最高存储量为512KB，而紫光5G超级SIM卡，推出了32G、64G、128G三种容量，未来更将拓展至512G、1T乃至nT。相比前一代SIM卡，容量最大增加26万倍。



这对手机用户来说可以直接读取5G 超级SIM卡的内容，SIM卡也可以存储各类手机内的文件。用户有了更多选择的权利，可以将资料存储在超级SIM卡里、手机里或云端中，并随时同步、备份和管理。

此外，紫光开发了一个与超级SIM卡配套的APP，通过这个APP，可实现核心数据和应用一键备份，然后可一键恢复，使得换手机易如反掌。

外挂让《绝地求生》这款游戏正在经历绝地求生。

外挂率惊人：《绝地求生》每周封禁11万作弊玩家





PUBG社区经理Hawkinz坦承，我们明白你面对的作弊数量很多，这对比赛有着消极影响。去年底，PUBG一周封掉9万外挂玩家，Hawkinz给出的最新数字是116531，这是截止12月14日的一周，使用作弊工具被发现而遭遇封禁的玩家数量。



不过，Hawkinz强调，PUBG无论如何也无法选择封禁硬件ID这种办法，他希望得到玩家们的理解。最新资料称，《PUBG》发售两年，在主机和PC的总销量已经超过6000万份。

苹果iPhone未来将会通过建立卫星网的方式，逐渐代替当前通传统无线网络。

iPhone要摆脱传统无线网络？苹果发言人这样回应





报道中提到，苹果目前拥有约12名来自航空航天、卫星和天线设计行业的工程师参与该项目，目标是在五年内部署他们的成果。知情人士还称，该项目仍处于早期阶段，不排除将来被放弃的可能性。



至于卫星的明确方向和用途尚未敲定。虽然如此，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）还是对该项目表现出了兴趣，并指出这是公司的优先事项。苹果在通信卫星和下一代无线技术方面的研究意味着，其目标可能是将数据传输到用户的设备上，潜在地减轻对无线运营商的依赖，或者在没有传统网络的情况下将设备连接在一起。此外，苹果还可以利用卫星，为其设备提供更精确的位置跟踪，从而实现更好的地图和新功能。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！【7352204】

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