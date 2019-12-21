百度地图秀智能语音成绩单 超100万用户录制专属语音包

中关村在线消息，今日极客公园创新大会十周年GeekParkIFX的未来趋势论坛上，百度地图事业部总经理李莹发表了题为《AI时代，地图的破局与思考》主题演讲，并据现场披露，目前已有超百万用户通过百度地图语音定制功能录制了自己的专属语音包，其中包括150多名明星、主播和网红。

李莹表示，“百度地图的创新精神体现在自由、精致和求知，我们让声音实现个性化表达，让出行能够被精准预估，让真实世界可以被高精度刻画，让用户更便捷地探索世界，新一代人工智能地图还能做得更多更好。”

服务现已覆盖全球的百度地图，不仅可以让用户自由前往任何目的地，如今还能让用户听着自己录制的语音包出行。今年十一前夕推出的全球首个地图语音定制产品更是被疯狂刷屏，目前已有超百万用户参与录制。用户只需录制20句话等待20分钟左右，就可拥有专属语音包，导航导览等全场景均可使用，家人声音也能时刻陪伴。大会现场，李莹还通过一段辨声互动测试，以极高的声音还原度对比，向观众展现了百度业界领先的语音合成技术。此外，基于百度强大的语音技术，百度地图已实现全场景智能语音交互，智能语音助手深入人心，其用户量已突破3亿。

百度地图的“精致”追求让出行的每一个细节都更加精准。出发前，用户可通过百度地图通行时间智能预估（ETA）功能设置出发、到达时间点，提前了解行程耗时从而合理安排行程，而精准规划功能则可基于对路况的敏锐洞察，结合路况预测提供全局最优路线；出行中，无论是道路封闭还是恢复通行，百度地图都会基于实时更新的道路信息，为用户提供智能避堵或更快路线推荐；而当行程即将结束时，百度地图智能停车助手会提前对目的地车位情况进行敏锐洞察，智能化推荐更方便快捷的停车方案。此外，百度地图还在不断探索道路精细化绘制和区域场景精细化表达，让真实世界获得更细颗粒度的刻画。

百度地图的“求知”则体现在深度与广度两个层面。在旅游场景，百度地图已成功打造以AI为核心的“1+3”智能旅游产品矩阵，为用户带来旅游深度上的全面优化。用户通过小度AI导游、AR导览、VR全景虚拟游三大能力，能够高效便捷获取权威、真实、全面的信息，感受沉浸式游玩体验。例如百度地图联合泰山景区推出国内首个“AR智能导览景区”，上线地图AR游览南天门仙境、大观峰AR石碑解密等智能旅游产品，让用户不仅看到眼前的景物，更读出它背后的故事。在广度上，百度地图搭建智能小程序平台、营造“富内容”生态，连接出行、内容、金融、工具、电商等全场景服务，提供旅游攻略、景点短视频、热门评论、赛事直播、文章资讯等丰富游览参考，为用户打造无缝的美好出行体验。



日前，在2019百度地图生态大会上，百度地图公布了新一代人工智能地图生态全景，作为中国最大的智能化位置服务平台，百度地图日均位置服务请求次数突破1200亿，日均轨迹里程达20亿公里，注册开发者数量达180万，服务超过50万个移动应用。通过开放核心应用能力，百度地图正引领各产业实现智能化升级。

百度地图是百度AI技术落地的典型场景，在大众需求升级和科技迅猛发展的双重驱动下，百度地图率先进化成为了新一代人工智能地图，革新用户体验、突破行业瓶颈，以自身的探索和实践为行业树立创新标杆。未来，新一代人工智能地图将持续破局赋能，释放AI潜力，引领行业描绘更自由、精致、美好的出行蓝图。

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