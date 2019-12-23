2019星标大奖热度空前 四大奖项即将重磅揭晓

暨百度成立20周年，适逢ZOL成立20周年，百度与ZOL联手，共同打造2019年度科技产业具有影响力的科技产品评选盛事——“星标大奖”。自评选开启公众票选以来，百度#2019星标大奖#话题，共突破3300万关注，获超强热议，引爆全网超2.6亿曝光总量。凭借极高人气、百度权威、ZOL专业三大保障，2019年度星标大奖热度空前，成为2019年度最值得期待的科技产业盛事。



2019星标大奖热度空前

2019年12月26日，由ZOL与百度联手举办的“智见未来”峰会——暨2019年度星标大奖颁奖盛典即将在北京盛大举行。届时，百度APP、百家号、ZOL将在“智见未来”峰会现场，暨2019年度星标大奖颁奖盛典上正式重磅揭晓最终获奖名单。

和以往科技产品评选活动不同的是，2019年度“星标大奖”不仅融合了百度的权威影响力和ZOL深耕专业度，更是首次开设了百度百家科技达人举荐线上活动，从而提升了该奖项的用户参与度和民众的认知力。自12月6日至12月16日开启公众投票通道以来，共获得超过110万人热情参与，超3200名科技达人热情参与举荐。

在2019年度“星标大奖”的背后，倾注了ZOL连续12年主导科技产业年度产品评选活动的专业与专注。“星标大奖”评选不仅将一贯坚守ZOL专业测试及产品排行榜等权威数据，并将首次引入百度搜索/信息流数据及榜单，百家号优秀作者及网民参与，并设立“星标大奖”年度标杆产品大奖，进一步提升该奖项在中国科技产业中的权威评价能力和影响力。

2019年度“星标大奖”不仅是中国科技产业的重磅年度盛事，同时也是百度深耕垂直领域的重要战略升级，是以垂直化、品质化深耕内容生态的表现。“星标大奖”不仅包含了百度的权威和ZOL的专业，更是首次打造百度百家优质作者及全网用户的发声平台，最终将从“技术、价值、创新、价格”四大维度确定奖项归属，令“星标大奖”实至名归。



12月26日智见未来峰会敬请期待

让我们把目光锁定在2019年12月26日，中国•北京。共同期待2019年度“星光大奖”的重磅揭晓。以星光大奖为锚，科技创新为帆，智见未来。让我们共同祈愿中国科技产业的扬帆起航，共同见证卓越科技产品的诞生并为之加冕。

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