中关村在线消息：北京时间12月20日消息，北京时间12月20日消息，第四届楚商大会于2019年12月20日在武汉召开。此次楚商大会会议主题为“奋进新时代、筑梦新楚商”。会上小米科技有限责任公司董事长兼CEO雷军谈到了小米今年在研发上所花费的精力。



小米明年研发投入超过百亿 武汉研发总部超万人

雷军表示，目前小米在武汉的员工已超2000人，这些员工大多数为研发人员。雷军希望未来小米在武汉能够建立起万人规模的研发总部。今年小米的研发投入已经达到70亿元，明年这个数字很有可能达到100亿元人民币。

除此之外，雷军还提到中国企业正在从学习模仿、微创新走向核心竞争力的创新，从学习成熟市场到本土化的创新，这个阶段的创新远超以往。同时，雷军也提到，小米在国际市场近期取得了不小的成果，第三季度小米的国际业务的收入已经到了43%。

此前，雷军通过微博宣布小米正式进入日本市场。此次小米正式进入日本不仅“把电饭煲卖回日本”，还同期发布了手机、手环等数码产品。小米正式进入日本市场之后，雷军非常有信心，表示日本人民一定会喜欢来自中国的“感动人心、价格厚道”的好产品。

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