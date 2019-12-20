晚报：iPhoneSE2谍照曝光 支付宝叫醒业务升级

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

iPhone SE2真机谍照曝光

前段时间，天风国际知名分析师郭明錤在关于苹果的报告中提到了新一代的iPhone SE机型，并表示该机将于明年年初发布，其售价或保持在4000元以内。近日，有外媒曝光了这款手机的真机上手谍照。



网曝iPhone SE2真机谍照

从曝光的图片来看，iPhone SE2将采用类似iPhone 11Pro的外观设计，正面采用一块刘海全面屏，背部左上角为三摄方案。

Z点评：大家觉得好看吗？

95后不听劝连续被骗？支付宝叫醒热线升级

今日，支付宝进一步升级“叫醒热线”，不止给老年人打电话，还将覆盖全年龄段高风险人群。



95后不听劝连续被骗？支付宝叫醒热线升级

Z点评：如果接到类似电话，可别反而当成诈骗电话给挂了，注意分辨。

腾讯回应QQ被工信部通报：已针对问题进行优化

日前，工信部日前公布了《关于侵害用户权益行为的APP（第一批）通报》，41款App因为各种问题被通报，其中就包括腾讯的手机QQ。今日，腾讯官方正式回应称，QQ已针对相关问题进行调整优化。



腾讯QQ回应称已针对相关问题进行调整优化

腾讯方面表示：“针对腾讯QQ（8.2.0版本）被工信部通报所涉问题，QQ方面高度重视并持续自查，已针对相关问题进行调整优化，并将按时完成。”此外，QQ方面还强调，将严格遵守相关监管要求，为用户提供更好的使用体验。

Z点评：反馈很及时，赞。

李彦宏看好智能屏幕发展 手机依赖度会降低

近日，第二届崇礼论坛正式召开。在这次论坛上，百度公司创始人、董事长兼CEO李彦宏进行了主题演讲。演讲中李彦宏谈到了过去十年和未来十年即将出现的变化。



李彦宏看好智能屏幕发展 手机依赖度会降低

李彦宏认为，过去十年是“互联网经济”时代，未来十年，“智能经济”将成为舞台上的主角。随着智能经济的发展，人们对于智能手机的依赖性开始逐渐的降低，取而代之的将是无处不在的智能屏幕、智能音箱等新形态终端。

Z点评：不说别的，大屏比小屏幕显示上好太多了。

广东省公安厅发函称赞魅族：Flyme功能很给力

今日，广东省公安厅智慧中心正式向珠海市魅族通讯设备有限公司发布了一份感谢信，信中表示魅族在今年7月份联合广东省公安厅推出的“SOS 紧急求助”功能极大的保障了用户的人身、财产安全。



广东省公安厅向魅族发感谢信

广东省公安厅称，魅族基于现有广东110互联网智能报警平台在手机中在实现了报警功能的嵌入，从而在全国范围内，首次实现公安机关报警能力与智能手机的完美融合。

Z点评：安全第一。

Q3全球手机市场总利润120亿美元 苹果占到近七成

近日调研机构Counterpoint发布了全新的手机市场调研报告。报告中显示，今年第三季度手机市场的总利润达到了120亿美元。苹果在第三季度开卖了新旗舰iPhone 11系列，占到了整个行业的利润66%。



Q3全球手机市场总利润120亿美元 苹果占到近七成

Counterpoint分析师卡恩·乔翰（Karn Chauhan）表示，苹果除了拿下了66％的行业利润，他们还获得了32％的整体手机收入。

Z点评：屏幕前的各位小伙伴们今年换新手机了吗？

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。【7351511】

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：iPhoneSE2谍照曝光 支付宝叫醒业务升级http://news.zol.com.cn/735/7351511.html