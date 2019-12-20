电信诈骗环环相扣，骗子往往会多次诱导受骗者转账。中国警察网近日发布调研数据称，连续受骗者中超半数为95后，接到支付宝反欺诈“叫醒热线”来电时，8成老年人会听劝，反而不容易继续被骗。针对这一现状，12月20日，支付宝进一步升级“叫醒热线”，不止给老年人打电话，还将覆盖全年龄段高风险人群。



95后不听劝连续被骗？支付宝叫醒热线升级

常见的连环骗局包括：刷单骗局、虚假网贷、婚恋骗局等。骗子会通过许诺金钱或情感收益，以手续费、解冻费、投资等为名，不断要求打钱。金额往往由少及多，等被骗者意识到被骗，损失已难以追回。

据调研数据显示，连续被骗的三大原因分别是：

1、 对骗局不了解

“对方冒充客服，让我把自己借的钱当做退款”

“不知道朋友账号被盗了，他发的转账截图太真了”

“骗子先替我充值了，我觉得没理由不给人家打钱”

2、 情绪干扰判断

“上头了，被迷了魂”

“魔怔了，傻了”

“当时脑子一片空白，处于懵圈状态”

3、试图挽回损失结果进一步被骗

“不甘心，想做任务把之前的钱都拿回来”

“鬼迷心窍，因为输了钱想回本”

“一开始充200，损失不大，后来想充1000就停止交易……”

预防诈骗是世界级难题，既难在识别，也难在提醒。身处骗局的被骗者往往“当局者迷”，深信骗子的话，即便有所怀疑，也可能出于情绪失控、赌博心理等越陷越深，连续被骗。

支付宝安全团队表示，通过对各类骗术的深入分析和引入AI，目前已实现对涉嫌欺诈的交易进行有效识别和提醒。今年7月，支付宝率先推出反诈骗叫醒热线，当识别到交易存在诈骗风险时，不仅会阻止交易，还会主动致电揭示骗局，防止用户进一步被骗，尝试其他转账途径。此前叫醒热线优先服务50岁以上的老年人，上线以来，诈骗资损率已下降8成。

支付宝客户服务及权益保障事业部总经理徐蔚表示，为了更好地保护消费者，叫醒热线现升级服务，目前已覆盖全年龄段。

据了解，自支付宝呼吁“像打击酒驾一样打击诈骗”以来，已推出多个反诈骗神器，包括弹窗提醒、延时到账、安全守护等。徐蔚表示，“后续，我们还将继续优化，通过更多有温度有担当的服务，进一步保障用户的财产安全，让消费者更安心”。

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