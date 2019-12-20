中关村在线消息：北京时间12月20日消息，据日本媒体报道，滴滴出行此前已经进入了日本市场，明年他们将扩大经营范围，将会在日本推出网络送餐服务。这样业务扩展与Uber的业务是重合的，也就意味着双方将在网络送餐服务中进行竞争。



滴滴继续挑战Uber 将在日本推出送餐服务

这次的送餐服务是滴滴与软银合资成立的DiDi Mobility Japan公司提供的，他们计划2020年2月在大阪开始提供网络外卖服务。这项服务的名称为“DiDi Food”。只要是持有自行车和汽车，就可以注册为配送员。

今年九月份的时候，滴滴日本副社长林励在接受采访时表示，截至2019年9月，滴滴日本在日本的合作出租车公司已超过200家。

据了解，目前滴滴日本在大阪市场份额位居第一。在所有叫车应用程序中，滴滴日本在大阪是用户满意度最高的。继大阪之后，滴滴日本逐步在京都、东京、兵库、北海道、名古屋等地运营，覆盖用户将近5000万。

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