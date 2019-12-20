中关村在线消息：北京时间12月20日消息，近日第二届崇礼论坛正式召开。在这次论坛上，百度公司创始人、董事长兼CEO李彦宏进行了主题演讲。演讲中李彦宏谈到了过去十年和未来十年即将出现的变化。



李彦宏看好智能屏幕发展 手机依赖度会降低

李彦宏认为，过去十年是“互联网经济”时代，未来十年，“智能经济”将成为舞台上的主角。随着智能经济的发展，人们对于智能手机的依赖性开始逐渐的降低，取而代之的将是无处不在的智能屏幕、智能音箱等新形态终端。

李彦宏还指出，不仅仅是手机和智能设备行业，各行各业都将会受到智能经济的影响。教育、医疗、交通等行业，都会受到智能经济的冲击。比如交通领域，智能经济顺利开展的时候，即便车辆尚未实现智能、联网，通过对红绿灯、路侧设备等交通基础设施的改造，也可以大大提升通行效率，减少交通事故。

以下为李彦宏主题演讲全文：

尊敬的许勤省长、各位新老朋友，大家上午好！

特别高兴来到崇礼论坛，就像戈辉刚才讲的，严格意义上讲，我并不是一个真正的滑雪爱好者。因为我过去很多年，平均每年大概只滑一次雪，一次滑雪时间短则半天，长的话也就一天半的时间，所以跟戈辉，跟丁健、跟元庆比起来，都算滑得很少的。

但是过去这十年，过去十次滑雪九次是在崇礼滑雪的。所以一方面对崇礼很有感情，另一方面我也觉得很感慨，过去这十几年崇礼的变化实际上是中国变化的一个缩影。从它有了第一座五星级酒店，后来看到一个又一个的滑雪小镇拔地儿起，高速公路从北京到崇礼又通车等等。一年一个变化，非常的快。

2022年我们又会迎来冬奥会，因为百度也在积极地参与冬奥会。据我所知，冬奥会的会场会有无人车。我们会用百度的无人驾驶技术改造一家车企的车来做运营。同时，我估计大概率比如像京礼高速在2022年也会有相应的路侧设备，负责跟路上的车进行沟通，这样的话可以提升通行效率，降低交通事故发生的概率。

我刚才讲过去十年发展很快，而未来又会是非常不一样。但是过去的十年跟未来的十年会有什么不一样？其实我觉得今天站在这样的一个时点，还有11天就到了2020年，就会迎来一个新的十年的时候，我们来思考一下这个问题还是蛮有意义的。

如果说过去十年，我们中国经济有一个非常亮眼的标签的话，我觉得这个标签可能应该叫做“互联网经济”。未来十年，如果我们现在预先给它贴一个标签的话，中国的经济应该叫什么经济？我觉得应该叫“智能经济”。“智能经济”和“互联网经济”有什么不一样？我想问一下在座的各位，你们昨天晚上谁打开过房间里头的电视，请举一下手？居然没有人举手。这是过去十年我们发生的变化。互联网改变了我们每一个人的生活，尤其是改变了我们的娱乐的方式。我们的娱乐从看电影、看电视变成了刷手机短视频，变成了玩游戏。我就不问昨天晚上，你们谁没有打开过手机了，我相信估计不会有人举手。

所以这是过去十年我们发生的改变。但是未来十年，我也有一个判断：我们对手机依赖程度会降低，会逐步地降低。为什么？大家想一想，当你比如说进入你的车的时候，你的车里头有一块比手机还要大的屏幕，你的车里头有非常高档次的音箱，你的车里头将来还会有各种各样的摄像头、其他的传感器之类的……所以在车里，它任何一个对应手机的设备，品质都要高于手机，为什么你在车里头还需要拿着手机呢？没有这个道理。

人工智能的发展会使得以后你坐在车里头的时候不再需要掏出你的手机。你可以用语音跟你的车机进行对话，你的车机屏幕显示会比手机看着要舒服很多，车机里音响放出来的歌曲要比手机放出来的好听很多。更关键的是你和车的交互会变得更加自然。

我刚才讲车和路其实也有各种各样的交互，它是完全整合在整个过程当中的，是无缝的整合。所以大家可以想象未来十年当你在车里的时候你用手机的频率一定降低了。在家里头你用手机的频率也会降低，今天我们也能够看到一些趋势。一年几千万台智能音箱的出货。所以当你到家里的时候，假如你想知道明天的天气，如果要通过手机知道，要找到手机，从兜里掏出手机，解锁，打开APP，输入相应的关键词……很多很多步。但是如果你对智能音箱说一句，今天什么天气或者明天PM2.5指数是多少？它立刻可以回答你。甚至你问它一下，我要穿蓝色的上衣配什么颜色的裤子？它也可以回答你。

不仅是音箱，电视其实也是一块很大的屏幕，已经在你家里呆了很长时间了，它的表现力，理论上讲比手机也要强很多。为什么我们现在不用？因为它不够智能。所以当智能时代来临，当“智能经济”时代来临的时候，这些都会改变。

当然了，我们如果要划分一下，什么东西在过去十年改变，什么东西在未来十年改变的话，我觉得在过去十年，我们的消费的方式被改变得很厉害，但是我们的生产的方式被改变得不厉害。所以未来十年，当“智能经济”时代到来的时候，我们的生产方式会发生比较大的变化。

刚才石药老总说他有一百多种新药在研发。其实人工智能的技术可以大大加速新药研发的速度。那些drug targets（药物标靶）过去靠生物学家自己根据自己的经验去想说什么东西有可能，以后通过人工智能的方式，不断地去自动生成一些潜在的drug targets，就会大大提升新药研发的效率。

同时，比如现在企业里各种各样纷繁复杂的流程很多是可以自动化的。所以现在有一个时髦的词叫RPA，叫做机器人流程自动化。这些东西过去靠人的脑力劳动在不断重复做的事情，靠机器、靠人工智能逐步都能被替代，所以它会使我们生产效率大幅度的提升。

还有比如像智能客服也这样，比如像电信、联通，它有很多的客服人员，每天回答的客户的问题都非常的类似。所以这些客服人员也觉得很无聊，效率还非常低。这些东西通过计算机学习，它都可以自动地来回答。更重要的是可能一个电信公司有100多种套餐，怎么在一两分钟之内就搞清楚哪个套餐最适合这个用户？这事儿计算机干起来比人要擅长。

现在有些银行搞的“数字人”，我要开信用卡账户、办贷款等等，很多这种提问、回答都是有一定的固定的模式。所以机器干起来更擅长。这些东西都会深刻地改变我们的生产流程。

当然还有一个方向会发生巨大的变化就是基础设施的变化，基础设施在过去十年也发生了很大的变化。修了很多高速公路，修了地铁，修了立交桥，在电信领域从2G到3G再到4G，这些都是很大的变化。但是未来，我觉得我们的基础设施会发生更大程度的变化，几乎每一个领域的基础设施都会发生大的变化。

比如说在教育领域，我想俞老师肯定都想过，未来十年完全可以想象，有任何一个学生，有任何一个问题，机器的助手都可以个性化地去回答这个问题，并且有针对性地去解决这些问题。

在医疗领域也一样，未来十年完全可以想象有一个助手可以随时提醒这个医生，不要出现医疗事故，不要把两个相互有冲突的药开给同一个患者。这些我们完全都可以想象。

在交通领域更是这样，我们今天交通其实是几乎没有智能的因素在里头。想到智能，大家会想到无人驾驶汽车，但是汽车的迭代速度其实比较慢，一辆车可能开十年还不会报废掉。可是交通不是一个单车智能的问题，是整个交通的基础设施要随着变化的问题。今天即使是道路上没有一辆智能的车，没有一辆车是联网的，我们仍然可以用人工智能的技术去调整红绿灯的变化时间，去实时的感知路上有多少辆车，每一辆车以什么样的速度在往哪个方向行进。所以这样的智能红绿灯的控制就已经可以使得交通的效率大幅度的提高，早晚高峰通行的速度可以提升20%-30%。

如果将来我们利用了路侧设备进行车路协同，我们及早地去提醒每一辆车去做什么样的决策，这个通行效率还会有更大的提高。更重要的是，交通事故发生的概率会大幅度地降低。

以后出的车全部都是联网的车了，这个已经变成了现实，不是未来时。所以这些车怎么能够跟路侧设备进行沟通，怎么样提升通行的效率，怎么样大幅度降低事故的概率？这是一个我们马上需要去解决的问题。全世界每年有超过100万人因为交通事故而丧生，中国万车死亡率远高于发达国家。而这些东西，我觉得都可以在智能经济的时代有非常大的改观。

所以我们也很期待，如果我们再往长远去想的话。我前段时间讲过一个我自己的理论，人工智能可以让人获得永生。这是什么意思？其实今天我们已经可以把人的各种各样的数据，你的行为、你的照片、你的讲话的录音，你的各种各样的数据都可以数字化，都可以把它存起来。一旦把这些东西存起来，计算机就可以学习这个人的思维方式。所以有一天我们可以想象，当Tim Cook想要决定一下苹果要不要开发智能汽车的时候，他可以问一问Steve Jobs怎么想这件事儿？因为计算机已经可以学习Steve Jobs的思维逻辑了。

当每一个人的思维逻辑都可以被学习的时候，当我们把他生前所有这些资料都数字化的时候，这个人是不是某种意义上讲也就获得了永生了呢？所以人工智能存在的目的不是要威胁人、控制人，而是帮助人、服务人。让我们一起期待一个美好的“智能经济”时代的到来，谢谢！

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：李彦宏看好智能屏幕发展 手机依赖度会降低http://news.zol.com.cn/735/7351241.html