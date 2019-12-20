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    广东省公安厅发函称赞魅族：Flyme功能很给力

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，广东省公安厅智慧中心正式向珠海市魅族通讯设备有限公司发布了一份感谢信，信中表示魅族在今年7月份联合广东省公安厅推出的“SOS 紧急求助”功能极大的保障了用户的人身、财产安全。

    广东省公安厅发函称赞魅族：Flyme功能很给力
    广东省公安厅向魅族发感谢信

    广东省公安厅称，魅族基于现有广东110互联网智能报警平台在手机中在实现了报警功能的嵌入，从而在全国范围内，首次实现公安机关报警能力与智能手机的完美融合。该功能的推 出，更快速实现报警，更精准确定报警人位置，为人民群众提供更方便快提的报警救助服务。

    广东省公安厅发函称赞魅族：Flyme功能很给力
    魅族“SOS紧急求助”功能可大幅提高报案效率和精准度

    据介绍，魅族此次在智能手机顺利实现报警功能上线，面临着与硬件设备底层系统对接难度大、时间紧、任务重等众多难题。而魅族克服了自身困难、全力推动该功能上线，为确保在智能手机互联网智能报警功能准时上线做出积极贡献。

    根据魅族官方的功能介绍，Flyme 8上的SOS紧急求助功能是魅族联合广东省公安厅、“怕怕”推出的。其率先在广东省内实现「报警自动发送位置信息」功能，警方可以在接到电话的第一时间获知用户的具体位置，大幅提高报案效率和精准度，保障用户的人身、财产安全。 【7351218】

    （本文图片来自网络）

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