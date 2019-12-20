国铁集团：春运火车票累计已售出超1亿张

中关村在线消息：据国铁集团介绍，12月19日铁路官方正式开售农历“小年”(腊月廿三)车票，当日全国铁路共售出车票1384.3万张。同时，国铁集团还表示春运售票开启以来，铁路部门已累计售出车票达1.02亿张。



春运累计售出车票已达1.02亿张

根据铁路部门公布的数据显示，目前旅客购买2020年1月17日车票热门方向为：北京至沈阳、太原、郑州、成都；上海至北京、郑州、西安、重庆；广州至南宁、贵阳。部分热门方向仍有少量余票，其他方向余票充足，旅客朋友可及时购买。



春运期间铁路线网每日可运输1000万人以上

据了解，2020年铁路春运自1月10日开始，2月18日结束，共40天，节前15天，节后25天。铁路部门安排节前每日开行旅客列车5275对，运输能力可达到1010万人；节后每日开行旅客列车5410对，运输能力达到1043万人。

此外，近期中国铁路12306网站正式发布公告称，从当日开始12306网业务办理时间由6:00-23:00延长至6:00-23:30，在此期间旅客可在12306网站和“铁路12306”APP办理购票、改签、退票、候补等业务。【7351199】

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