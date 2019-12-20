拼多多携30万优质商家开启年货节“百亿补贴”拉动5亿用户新消费

中关村在线消息：12月20日零点，拼多多联手三十万品质商家与近千头部农副产品品牌，共同启动“年货节”。年货节期间，拼多多全平台将发放总额高达40亿的红包，和5亿消费者一起过大年。

拼多多年货节负责人称，今年在生鲜水果、坚果小吃、酒水冲饮、居家百货、数码家电等全品类超百万大促年货的基础上，拼多多将主打品牌农产品，发掘全国及全球顶尖农货，“平台已汇聚大量农业龙头及上千农产区的头部商家，用‘百亿补贴’聚焦品质年货，让大家热热闹闹地逛‘年货大街’，把新电商的‘实惠与乐趣’，真正融入亲人团聚的新年氛围中去。”

12月20日，拼多多年货节开幕，将用‘百亿补贴’聚焦品质年货，让大家热热闹闹地逛年货大街

据悉，拼多多“年货节”将持续到2020年1月15日，期间将连续推出极致性价比的“年货系列万人团”，通过“百亿补贴”“限时秒杀”“多多果园”等现象级入口，在品质年货与消费者之间搭建起高效精准的“超短供应链”。

直连龙头企业与优质产区，满足年货新需求

享誉全国的百年老字号“东来顺”羊肉、清甜化渣的褚橙新品“云冠橙”、曾专供奥运会的“伊赛”牛肉、农业龙头华盛绿能电商团队在原产地直采的智利车厘子及越南青芒、订制款“百家姓”伊利牛奶、上海老字号大白兔奶糖、高品质东北大米、20年品牌“真心”休闲食品……，成为本次拼多多年货节的热推年货。

“以分布式AI算法为基础，我们有超百个年货小组在为消费者挑选品质最优的商品，运营、品控、研发、比价与营销团队全链条合作，为消费者保驾护航”，拼多多年货节负责人表示，“春节是中国人最重要的节日，年货节是平台倾斜资源最多的大促之一，平台的鼓点会敲在5亿消费者的需求节奏上。”

通过前期预售和数据走势分析，拼多多发现，消费者对品质年货的需求曲线正在陡峭上升。“比如对褚橙系列、智利车厘子、越南青芒、东北优质大米、品牌牛羊鸡肉等的需求，已从北上广及江浙沪等东部区域的一二线城市快速扩展到东北及中部各省四五线甚至农村市场，呈现银河带与满天星斗交错分布的新消费格局”，拼多多新农业事业部高级总监韩东原分析。

这种城乡消费趋同，已成新消费浪潮的一个典型特征。据国家统计局的数据，前三季度，乡村消费品零售额增速比城镇高1.0个百分点，农村消费增长继续快于城镇居民。

“近几年，诞生了大量跳过PC时代，直接涌入拼多多移动平台购物的新客群”，拼多多年货节负责人介绍，“年货节期间，在一二线保持强劲增长的同时，低线城市与乡村市场的购买力预计会出现一轮大爆发。“一年辛劳后，这部分消费者有更强烈的意愿，为家人和自己购买品牌年货”。

农业龙头华盛绿能电商团队在原产地直采智利车厘子，需求火爆，拼多多年货节将推出两轮“百亿补贴”万人团，让全国消费者轻松实现新年“车厘子自由”。

素有“水果女侠”之称的王宁，是此次年货节车厘子和芒果商家之一，她根据自己在拼多多平台三年的数据，向在智利、越南等地的供应链合作果园提前预定了近十万单原产地进口水果。“12月14日的智利车厘子万人团预售，不到24小时即被抢光，很多订单来自于四五线城市，顺丰能到的乡镇订单也在快速增长。”由于需求太火爆，拼多多在12月27日和1月5日将再“百亿补贴”两轮万人团，“争取让一到七线的消费者，都能轻松实现新年‘车厘子自由’”。

“百亿补贴”超短链，实惠乐趣过大年

要实现的不仅是“车厘子自由”。年货节第一天，“东来顺”内蒙新鲜羊肉万人团上线，近3斤的羊前腿仅售99.5元。“百亿补贴”加持，击穿了这家百年老字号线上零售历史底价。“希望全中国的家庭都能在年货节期间，通过拼多多买到东来顺的羊肉，在家也能享受阖家团圆的快乐”，64岁的东来顺非物质文化遗产传承人陈立新说。2008年，东来顺涮羊肉技艺跻身国家非物质文化遗产，1971年就在东来顺工作的陈立新，是这门技艺的第四代唯一传承人。

“希望全中国的家庭都能在年货节期间，通过拼多多买到东来顺的羊肉，在家也能享受阖家团圆的快乐”，64岁的东来顺非物质文化遗产传承人陈立新说。

年货节第一天，99.5元一单的“东来顺”高品质内蒙新鲜羊肉万人团上线。“百亿补贴”加持，让这家百年老字号线上零售以更亲民的价格触达更多消费者。

“今年猪肉价格高涨，牛羊肉的需求增长很迅猛。我们希望通过百亿补贴像补贴iPhone和戴森一样，实现品质好肉的全网最高性价比，来推动消费者的肉类自由，拼多多年货节负责人称。

与工业品不一样，水果、肉类等农产品的保鲜和运输要求非常高。相对于传统电商平台，拼多多的优势是可以用社交分享、万人团、秒杀等方式，迅速聚集需求，迅速发货，这种对中间环节的极致精简，不仅降低了成本，也保证了新鲜度。从收羊、检验、宰杀、排酸处理提升肉质，再经流水线50多位工人的分割处理包装，最快只要3天，羊肉就能从东来顺内蒙基地直达消费者餐桌。“以前自家养羊，吃起来还没这么便利，口感甚至都没这么好”，湖南一位多次购买的消费者留言说。

据悉，除了百年老字号供应的国产优质肉，这次年货节拼多多还将联合一大批农业龙头品牌，打通国际优质供应链，将优质进口肉带给消费者。

作为奥运会、世博会、亚运会等国家级盛会的清真牛肉指定供应商，“伊赛”凭借稳定的高品质，被评为国家重点龙头企业。2019年，伊赛在拼多多上的销售达到千万级，他们明年的目标是1个亿。为满足新消费需求，伊赛从2000多款产品里甄选73款在拼多多上销售，目前，参加平台“百亿补贴”的既有来自澳洲的原切牛腱，也有经过调味腌制的精品牛腩，销量最高的单品已经达到6万件。

作为奥运会的清真牛肉指定供应商，伊赛从2000多款产品里甄选73款在拼多多上销售。从整牛到牛肉，要经过数十道严格的工序。年货节，拼多多联合伊赛等农业领域的龙头企业，把全球好食材直送到每个家庭的新年餐桌。

“年货节期间，我们的百亿补贴会瞄准澳洲与巴西等地的优质进口牛肉，直接把价格降到全网最低。”拼多多年货节负责人说，“中国美食全球第一，现在政府通过进博会与自贸区等各种方式鼓励更全面的对外开放，在我们年货节这个小局部，希望能联合农业领域的龙头企业，把全球好食材直送到每个家庭的新年餐桌。”

据其介绍，拼多多还将推出精心设计的“年货大街”，每位消费者最高可领88元无门槛劵。“5亿多消费者，不仅可以像以前逛线下集市一样边玩边买，还可以顺手就把看到的全球好货分享给自己的亲朋好友，既是吃货的实惠节日，也是趣味盛会。”

新消费加速品牌升级，助推新农业龙头

20年品牌历史的“真心”瓜子也参加了这次年货节大促。“能多卖年货我们当然高兴，但我们不仅是希望卖货”，真心食品董事、副总裁曹义祥表示，“真心”的线下市场主要在华北和东北，入驻拼多多短短半年间，就收获了一大批江浙沪和华南市场的新客群，“未来会根据拼多多的数据，反向线下布点。随着年轻消费者购买力的崛起，线上和线下将会加速融合。”

20年品牌的“真心”，在拼多多直播卖年货。自2019年5月入驻拼多多以来，“真心”的线上营业额狂增150倍。

自2019年5月入驻拼多多以来，“真心”的线上营业额从第一个月的10万元一路飙涨到11月的1500万，狂增150倍。“我们在短时间内获得的成长是全方位的，除了市场，还包括研发、设计、供应链等各个环节，以前一年只能培养3到5个单品，现在一年培养几十个都有可能。”曹义祥说。

“年广久的傻子瓜子，是中国改革开放冲破思想障碍的标志之一。同样属于徽派炒货的真心，现在又可能推动这个行业的重新洗牌”，韩东原分析，“新场景、新客群、新渠道、消费者间及供需间的新交互模式所形成的新消费潮流势不可挡，一批率先应对、敢于冲破瓶颈自我革命的老品牌，将获得新生。”

半年期间，仅仅“真心”的电商团队，就已从一个人增加到了20多人。曹义祥介绍，公司上下在大量增加人手，备战拼多多此次年货节，目前发货系统、供应链系统、客服体系都做好了准备。拼多多数据预测，“年货节”期间，将有超4亿用户参与整个大促活动，直接带动就业岗位超1200万个。

从“励志橙”到“科技橙”，云冠橙将登陆“万人团”，首次大规模进入中国人的新春消费清单。

除了老品牌更新，“云冠橙”这样的新品牌，也在拼多多推动的新消费浪潮中迅速成型。今年10月10日，褚橙与拼多多达成战略合作，力推褚老生前即曾命名的“云冠橙”。这次年货节，云冠橙将登陆“万人团”，首次大规模进入中国人的新春消费清单。

“云冠橙是数字化精细管理，如今，判断一颗甜橙是否合格，已从主观的酸甜适中，变成了甜酸比、果皮厚度、果肉化渣率、含水量等量化指标。”韩东原表示，协同农业龙头建立全链条数字化标准体系，已是拼多多的研究课题之一，“平台将在技术、大数据、农资和植物营养等方面，与这些企业达成战略合作，帮助他们巩固和加强技术、研发实力，向科技农业、智慧农业转变。”

中国社科院研究员党国英对此表示乐观，“拼多多这样身上有土，腿上有泥的新电商平台，的确应该沿着现在的方向在现代生态数字农业上做更多贡献。像肥料技术、农药技术、光温控制技术、区域间物质能量调配技术等，可以补充、优化农业生产的自然循环过程，非常需要平台型企业的数字化加持，平台的调节推动，有望催生一批新的农业企业和品牌”。

“年货节、农货节，对拼多多来说，都不仅是传统意义的大促，GMV不是第一位的，持续匹配消费者不断升级的需求，反向推动中国农业的现代化，是我们全力激发和匹配目前这股新消费浪潮的目标所在。”韩东原表示。

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