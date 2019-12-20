中关村在线消息：据悉，近日工信部给出的最新数据显示，截至11月底三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户，其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.18亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的92.5%。报道中提到，百兆以上宽带用户占比逐步提升。



据统计百兆宽带用户占比超80%：正向千兆升级

截至11月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户，比上年末净增4446万户。

其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.18亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的92.5%，占比较上月末提高0.5个百分点。

宽带用户继续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.8亿户，占总用户数的84%，较上年末提高13.7个百分点。

“双G双提”工作稳步推进，固定宽带迈入千兆时代，至2019年11月底，全国1000M以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达72万户。

移动互联网流量保持高速增长，增速逐月回落。1-11月，移动互联网累计流量达1107亿GB，同比增速降至77.4%，较1-10月下降6.2个百分点；其中通过手机上网的流量达到1101亿GB，占移动互联网总流量的99.5%，同比增速降至78.8%。11月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到8.27GB,同比增速由上年末132.5%降至42.7%。【7351098】

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