中关村在线消息：北京时间12月20日消息，近日调研机构Counterpoint发布了全新的手机市场调研报告。报告中显示，今年第三季度手机市场的总利润达到了120亿美元。苹果在第三季度开卖了新旗舰iPhone 11系列，占到了整个行业的利润66%。



Q3全球手机市场总利润120亿美元 苹果占到近七成

Counterpoint分析师卡恩·乔翰（Karn Chauhan）表示，苹果除了拿下了66％的行业利润，他们还获得了32％的整体手机收入。值得一提的是，2019年第三季度全球手机整体利润同比下降11％，主要是因为中端市场出现了萎缩。

此前，Cowen证券研究机构对外发布了全新的投资报告，报告中谈到了他们近期提高了苹果的目标股价，主要是因为苹果近期在印度市场获得了一定的成功，而这可以在一定程度上抵消中国市场的疲软。

分析师克瑞斯·桑卡尔（Krish Sankar）在投资报告中提到，明年3月份苹果还将发布新款iPhone手机，同时一些服务的持续运营，将会成为苹果一个重要收益来源。同时，苹果在印度的代工工厂顺利运转，帮助他们可以在手机成本上进一步的缩减。

桑卡尔还预测了iPhone出货量在2020和2021两个自然年度的增长。他预期，2020年，iPhone的出货量将增长3%至1.97亿台，推动营收增长至1470亿美元。这其中，iPhone SE2将会发挥巨大的贡献。

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