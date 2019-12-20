OPPO Reno3 5G跑分曝光 天玑1000L成绩亮眼

中关村在线消息：据此前消息，OPPO将于12月26日在杭州正式发布OPPO Reno3系列5G手机。近日，OPPO Reno3 5G机型现身GeekBench 4跑分网站，该机将首发联发科旗下天玑1000L 5G芯片。



OPPO Reno3 5G跑分曝光

根据GeekBench跑分数据显示，OPPO Reno3 5G将搭载联发科天玑1000L 5G处理器，配备8GB内存规格，运行Android 10操作系统，其最终的跑分成绩为单核3193分，多核9918分。值得一提的是，这个成绩优于高通骁龙765G单核2847分，多核7686分的成绩。



OPPO Reno3工信部证件照

根据之前工信部信息显示，OPPO Reno3正面将采用一块6.4英寸的AMOLED水滴屏，位于屏幕中央的前摄为1600万像素；该机背部搭载了4800万像素+800万像素+200万像素+200万像素的四摄组合；机身内置3935mAh电池，机身尺寸为160.2×73.3×7.9mm，重量为172g。【7350967】

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