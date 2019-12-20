中关村在线消息：近日据外媒消息，三星准备推出新款 Galaxy Buds+ 无线耳机，与初代 Galaxy Buds 相比，其有望迎来重大的升级、并加入主动式降噪功能。







三星Galaxy Buds+无线耳机的设计已完成

此前，知名爆料人 Evan Blass 和三星新闻网站 SamMobile 均已透露过这款新无线耳塞的存在，甚至甩出过相关支持页面的链接。



现在，三星 SmartThings 应用亦证实了 Galaxy Buds+ 无线耳机的存在。作为三星家庭自动化套件的子品牌，本周面向 Android 平台推出的 1.7.41-25 版 SmartThings 应用更新，已经在谷歌 Play 商店上架。

通过对 APK 安装文件进行拆包和检索其中的资源，人们发现其中包含了有关“budsplus”产品的新动画。此外有多行代码清楚地将“buds”和“budsplus”标记为不同的产品，从而证实新动画是 Galaxy Buds+ 专属的。

除了名称和设计，SmartThings 应用程序并没有显示有关新款无线耳塞的任何其它信息，无法直观地分辨其是否支持主动降噪、有没有板载存储空间、有哪几种配色、售价多少、以及何时发布。【7350953】

（文中图片来自互联网）

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