20+大咖百家号鲲鹏论道：好平台是好内容的命运共同体

12月19日，以“致敬真实，回归内容本质”为主题的2019百度百家号鲲鹏大会在京举办，20多名学者、专家和优秀的内容创作者汇聚一堂，探讨新形势下优质泛科技类内容的生存现状和未来走向。同时，百家号宣布将在2020年推出10亿鲲鹏专属流量扶持计划，持续对优质内容进行流量倾斜，并将帮助优秀的泛科技类内容创作者打造个人IP，并匹配全方位的包装资源，助推泛科技领域优质内容在百家号平台快速成长并彰显价值。



百家号运营负责人郭倩倩介绍2020年鲲鹏计划新动作

内容产业的发展核心逐渐回归到优质内容本身，真正优质的内容将越发珍贵。依托“搜索+信息流”双引擎以及百度移动生态的助力，百家号正通过一系列激励举措和健康的内容生态建设，成为专业、真实内容生产和传播的最佳土壤。

泥沙俱下时代，优质内容如何突围

在当今信息爆炸时代，无效内容大量占据着人们的视线，真实优质的内容愈发珍贵。

知名物理学家、未来科学大奖科学家委员会首届主席丁洪在现场表示，未来内容创作者应该要像做科学研究一样回归真实本质，以严谨态度创作真实内容。



丁洪论述技术变革对内容创作的启发

丁洪表示，正在到来的第四次工业革命，将是以量子计算机为标志的一次飞跃，人工智能正式踏上历史舞台，对内容创作者而言，这既是挑战也是机会。丁洪建议，内容创作者要发挥自身优势，专注于创作更专业的内容并不断探索更多边界。

专业、真实的内容如何产生？价值何在？国民经济研究所副所长、研究员王小鲁表示：“真实的内容是学者、媒介和公众健康沟通的基石。” 他指出，把广泛流行的观念通过经典理论分析和权威数据佐证，是确保真实内容的基本逻辑，也是经济学者作为内容创作分享者的价值。



王小鲁谈阐述创作真实优质内容的诀窍

“保持怀疑、视野开阔、逻辑严密、去伪存真以及要接地气，是专业内容保持真实的五大诀窍”。王小鲁称。学者研究和优质内容一样，都要能经得起推敲和检验，我们不能信口开河凭想象说话，不能用想象代替事实。

在专家学者之外，36氪、品玩、极客公园、虎嗅、创业邦等优质机构，以及潘乱、三表、万能的大熊、南七道、倪叔等优质个人创作者也齐聚百家号鲲鹏大会现场，并围绕好内容的内涵及创作心得进行了探讨与分享。

百家号优质作者南七道指出，百家号目前对创作者的扶持已经超出了流量扶植等传统范围，甚至参与到了内容创作的多个环节中，帮助他们加快了优质内容的产出效率。万能的大熊则表示，相比其他内容平台，百家号对泛科技类内容的支持是力度最大的，包括流量、资源、渠道等多个方面，这对科普工作发展、对社会的进步都有十分积极的意义。

做优质内容的伯乐

海量的互联网信息泥沙俱下，真实、专业的好内容如何脱颖而出？除了内容创作者自身的努力，内容平台也需要承担伯乐的角色。

一年前，百度百家号正式推出“鲲鹏计划”，旨在挖掘泛科技领域有深度、有行业影响力的好内容并培育更多内容创作者。亮相一年来，“鲲鹏计划”按照周维度推荐和激励优质内容，目前已发布44期榜单，从超过5.25万篇入围文章中选取了315篇优质文章。





比较有代表性的作品有《失去的胜利：张勇与刘强东的第一次交锋》、《创业“死”于入狱时》、《亚马逊在华72小时大撤退，市值近万亿难掩败局》等。这些绽放在百家号平台上的深度好文要么还原了商战风云，要么揭示了营商困境，深入的观察、客观的分析、真实的笔触得到了读者和行业的一致认可。

“好内容一定会得到市场和读者的认可，而这一切的前提是遇到一个足够优秀的平台，获取足够多的资源。” 在鲲鹏大会现场举行的“内容变现的机遇及发展趋势”沙龙上，阳春科技创始人张春蔚表示，“百家号通过推送解决了信息增量问题、通过搜索解决了内容存量问题，这是移动互联网时代内容分发的两个核心问题。” 36氪副总裁张卓也表示，要学会把握垂直领域的内容变现，这是内容发展的未来，百家号这样的平台会帮助内容更好地分发，帮助维护更健康的舆论环境。



行业大咖畅谈内容变现的机遇及发展趋势

事实上，“在互联网阅读时代，让用户产生5分钟以上的深度阅读并不容易，这些内容的价值也应该被继续放大，所以我们依然选择把更多的流量倾斜向优质的深度内容。” 郭倩倩表示，2020年，百家号将推出10亿鲲鹏专属流量扶持计划，对优质泛科技类内容进行流量倾斜；同时还将帮助优秀的泛科技类内容创作者打造个人IP，并匹配全方位的品牌包装资源，让“金子”内容发光发亮。





百家号背靠的百度移动生态同样能为内容行业的向好发展提供有效的助力。作为连接内容的重要途径，搜索是百度的看家本领，在搜索市场份额占比超过72%，日均响应数十亿次的搜索请求为百家号输送了大量潜在用户。同时，百度还拥有中国最大的知识内容体系，包括百度百科、百度知道、百度文库等在内，海量的知识内容对于内容创作者的帮助和价值不言而喻。

截至目前，百家号平台已经聚拢了超过240万的内容创作者，日均推荐量超过150亿。越来越多的优质内容通过百家号影响至亿万用户。正如郭倩倩在大会上说的一样，越是信息过量的时代，越应当坚守内容本质，百家号会继续鼓励优质内容创作，维护和共筑良性的内容生态。

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