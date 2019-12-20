早报：冯提莫签约B站 Paypal正式进入中国市场

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

离开斗鱼直播的冯提莫下家是谁一直是人们关注的一个焦点，近日这个话题终于有了答案。

冯提莫独家签约B站 12月23日首播





知名主播、微博认证为歌手的@冯提莫 在昨天的生日会直播结束后，宣布已独家签约哔哩哔哩直播，并于12月23日20:00在B站开启首次直播。据了解，2014年9月，冯提莫在斗鱼直播平台开始了其网络主播的生涯，并正式成为职业女主播，截至到现在，冯提莫已成为最具人气和影响力的主播之一。

在之前传出将进入中国的风声之后，昨天晚间Paypal也正式宣布了进入中国的消息。

Paypal正式进入中国市场 完成国付宝70%股权收购





昨天晚间，PayPal公司宣布，在9月30日中国人民银行批准后，PayPal已完成对国付宝信息科技有限公司（Gopay）70%的股权收购。交易完成后，PayPal成为第一家获准在中国市场提供在线支付服务的外资支付平台。

电子竞技近几年在中国呈现了蓬勃发展的态势，他也成为整个行业新的增长点。



中国游戏产业报告发布 电子竞技成行业新增长点





据新华社消息，昨天2019年度中国游戏产业年会在海口举行，并发布了《2019年中国游戏产业报告》。电子竞技游戏异军突起，为游戏产业提供了新动能，正在成为新的增长点。2019年电子竞技游戏营销收入947.3亿元，同比增长13.5%。电子竞技游戏用户规模达到4.4亿，相较于2015年的2.2亿已增加一倍，目前已连续5年保持扩张。

Nintendo Switch已经进入中国，而近期任天堂社长也谈到了Switch在中国的表现。

任天堂社长谈国行Switch 想通过腾讯增加粉丝





据日媒《产经新闻》报道，任天堂社长古川俊太郎在接受采访时表示，国行Switch的销售是具有“挑战性”的。中国游戏市场已经被PC游戏、手游所主导，而以主机游戏为主要产品的公司则处境艰难。古川俊太郎表示希望通过腾讯的销售渠道，能够充分利用主机游戏的乐趣，并增加中国的任天堂粉丝。

OPPO手机近两年开始积极布局5G技术，明年他们将把这项技术带到日本。



OPPO 5G手机即将进入日本市场 具体型号不明





据日本共同社消息，今日，中国智能手机厂商OPPO日本公司社长邓宇辰在东京都内召开记者会，透露称明年将面向日本市场推出5G智能手机。值得一提的是，OPPO将于12月26日推出OPPO Reno3系列5G手机。

Uber自诞生以来，就是通过网上租车形式提供服务，现在似乎这种模式受到了威胁。

Uber麻烦了 德国法院禁止通过租车提供服务





据国外媒体报道，德国一家法院禁止Uber在德国提供服务，理由是这家美国网约车公司缺乏必要的牌照，不能使用租来的车辆提供客运服务。法兰克福地区法院昨天日在一份声明中表示上面的要求。该判决立即生效，但Uber可以上诉。

滴滴顺风车下周在五个城市终于要开始试运行了，并且不收服务费。

滴滴顺风车五城市下周回归 不收取信息服务费





滴滴出行在其App发布公告称，从12月23日9：00起，顺风车将于北京、武汉、佛山、南昌、长沙上线试运营。试运营期间，滴滴将提供5：00—20：00、市内（50公里以内）的顺风车平台服务，且在试运营期间，不收取信息服务费。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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