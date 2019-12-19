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    vivo手机vivo X30 Pro（8GB/128GB/全网通/5G版）

    安卓首款！vivo X30系列已适配爱奇艺HDR显示

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，vivo在桂林正式发布了vivo X30系列5G手机，该机采用了一块开孔极小的打孔显示屏。据官方消息，vivo X30系列目前已正式适配爱奇艺HDR真彩显示，这也是首款支持该技术的安卓手机。

    vivo X30/Pro手机已适配爱奇艺HDR真彩视频
    vivo X30系列适配爱奇艺HDR真彩显示

    据了解，vivo X30系列新机采用了一块6.44英寸的20:9比例打孔屏，屏幕分辨率为2400*1080；这款屏幕采用了XDR技术，局部最高亮度可达1200nit，同时配合P3色域，可使画面更加绚丽的同时降低屏幕功耗。

    vivo X30/Pro手机已适配爱奇艺HDR真彩视频
    vivo X30系列屏幕显示效果出色

    此外，vivo X30系列的屏幕得益于E3材质屏幕，vivo X30系列新机屏幕的独特的流体复合材料，可以在不改变屏幕颜色的情况下，有效减少42%有害蓝光辐射，缓解眼部疲劳，提升手机使用的舒适度，从而保证用户在夜间获得更好的睡眠质量。

    目前，vivo X30系列已正式开启预售，vivo X30（8GB+128GB）版售价3298元、 vivo X30（8GB+256GB）售价3598 元，vivo X30 Pro（8GB+128GB）售价3998元、vivo X30 Pro（8GB+256GB售价 4298元。【7350650】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：安卓首款！vivo X30系列已适配爱奇艺HDR显示http://news.zol.com.cn/735/7350650.html

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