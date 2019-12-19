晚报：传微信支付团队获2亿奖金 索尼5G中端机曝光

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

人民网：视频平台探索付费模式需尊重规则





近日，腾讯视频、爱奇艺两大视频平台推出了网剧《庆余年》的付费超前点播，该事件引发了网友热议，其热度甚至超过了这部影视剧本身。今日，人民网发文称：“视频网站探索付费模式创新，先得学会尊重规则”。如果会员本身被分成很多“等级”，那应该在事前予以充分的告知。在用户缴费后再“任性”变更规则，衍生出其他模式，其实就破坏了此前用户对自身权益的基本预期。



Z点评：视频平台究竟是资源导向还是服务导向，在这个冬天再次成了热门话题。

官宣：《魔兽3重制版》将于1月29日正式发行





近日，暴雪官方正式宣布《魔兽争霸III：重制版》将于2020年1月29日正式上线，同时中国大陆地区也将同步开启新一阶段内容的测试。官方表示，《魔兽争霸III：重制版》的整体开发已基本完成，目前大陆地区的开放正在进行最后的收尾工作。

Z点评：虽然我们并不清楚延期如此短时间意义何在，但是如果能够继续打磨，仍是好事。

传微信支付团队获2亿奖金 人均20万元





近日知名职场匿名平台脉脉上有腾讯员工爆料，微信支付团队在今年拿到了公司的创始人奖，创始人奖大约为2亿美元，人均奖金20万。值得一提的是，这次的创始人奖不包括年终奖。同时，腾讯云今年完成了100亿元营收目标，为此腾讯公司特别奖励了腾讯云事业部一人一台iPhone 11 Pro。

Z点评：微信团队或许就是那个每个人酸到吃柠檬的部门吧。

传三星Galaxy Note 10 Lite手机售价近五千





根据近期各方爆料来看，三星将会在近段时间推出Galaxy Note 10 Lite手机，该机将继承Note 10系列的部分特性，同时售价也会相对较低。日前，就有外媒曝光了该机在欧洲市场的售价为609欧元（约合人民币4745元）。

Z点评：看起来，三星也希望能够借鉴一些苹果的经验，通过不同版本拉低自己旗舰机的起售价格。

小米环绕式全面屏智能机新专利曝光





近日据荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 消息称，小米正在开发一款采用全面屏和屏下摄像头方案的新款智能机，特点是整个机身都被屏幕给环绕着。之前，小米公司曾经展示过 Mix Alpha 这款售价高达 2560 欧元的概念设备，甚至比三星 Galaxy Fold 和华为 Mate X 折叠屏智能机还要贵。

Z点评：小米在屏幕上进行的尝试，近几年真的不少。

索尼首款5G中端手机曝光 搭载骁龙765G+8GB内存





近日，有外媒爆料称有一款型号为“K8220”的索尼新机现身Geekbench跑分网站，该机搭载了高通骁龙765G 5G处理器，将会是索尼Xperia系列的第一款中端5G手机。

索尼这款神秘的中端5G机型将搭载骁龙765G处理器，配备8GB内存规格，运行Android 10操作系统；其最终的跑分成绩为单核465分，多核则为1757分（基于Geekbench 5.0.3）。

Z点评：希望索尼近来对于手机领域的部署，能够让索尼移动不再是一个“梗”。

OPPO Reno3 Pro真机上手图曝光 下周正式发布





近日，OPPO将在北京正式召开“2019 OPPO开发者大会”，现场展出了即将在下周发布的Reno3 Pro 5G新机，有数码博主在微博上放出了该机的真机上手图。



从图片来看，OPPO Reno3 Pro的外观设计确与之前曝光的渲染图相符，正面采用了一块6.5英寸曲面打孔屏，屏幕四周的边框宽度控制的十分不错，前摄的开孔位于屏幕左上角，且孔径极小，整机的屏占比较高。

Z点评：OPPO年末的最后一次发力，非常值得期待。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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