人民网：视频平台探索付费模式需尊重规则

中关村在线消息：近日，腾讯视频、爱奇艺两大视频平台推出了网剧《庆余年》的付费超前点播，该事件引发了网友热议，其热度甚至超过了这部影视剧本身。今日，人民网发文称：“视频网站探索付费模式创新，先得学会尊重规则”。



人民网评付费点播服务

据了解，超前点播服务是在用户开通了VIP会员的基础之上，依然需要通过3元/1集或者50元始终多看6集的方式付费观看剧集，可以享受比其他VIP用户多看6集、比普通用户多看12集的特权。



人民网称视频平台应尊重规则

人民网在文章中指出：会员制，首先得把规则讲清楚，用户对二次付费加更以及购买会员后仍无法免除广告等做法的反感，并不能简单理解为对“付钱”的反感，更主要的是对“被套路”的反感。毕竟，既然是会员制，不管是平台还是用户，都会默认这是一种通过付费而享有的“特殊权益”。

而如果会员本身被分成很多“等级”，那应该在事前予以充分的告知。在用户缴费后再“任性”变更规则，衍生出其他模式，其实就破坏了此前用户对自身权益的基本预期。

这次加更的做法，表面看并没有影响到一般会员的原有权益，但却破坏了用户最初的预期，这才是最触犯众怒的地方。【7350514】

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