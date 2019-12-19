中关村在线消息：北京时间12月19日消息，近期有传言显示，腾讯云今年完成了100亿元营收目标，为此腾讯公司特别奖励了腾讯云事业部一人一台iPhone 11 Pro。随后，有媒体向腾讯云方面进行求证。腾讯云方面回应称，消息属实。



传腾讯云一人一台iPhone 11 Pro 回应消息属实

腾讯云在过去的一年里较为突出，今年第三季度就已经实现了年收入百亿元的目标。今年公司特别授予腾讯云团队及TEG兄弟团队创业里程碑激励。为此，特别选择这个时间点，对相关团队发放纪念礼。腾讯方面还表示，这次的奖励并非是单单今年腾讯云所取得的成绩，而是对于他们过去几年来所取得成绩的一种褒奖。

今年8月份的时候，腾讯云公布了云游戏解决方案，为全球游戏厂商提供了参考。在现场，腾讯云云游戏方案负责人杨宇展示了大型网游《天涯明月刀》在云游戏模式下的玩法：打开浏览器即可运行，画面流畅不卡顿，游戏主人公施展轻功、释放连招动作连贯，与本地游戏体验无异。要知道，传统模式下，《天涯明月刀》下载包达到17G，安装后32.4G，网页运行是不可思议的。

腾讯云还介绍，在云游戏模式下，因为游戏是在云端储存的，所以玩家可以“多端无缝切换”，在电脑和手机端随意切换，在手机上玩大型网游再也不是梦想。杨宇介绍，腾讯云还在探索更多功能。比如信息流，在玩家看到游戏广告后，即便是大型网游，亦可点击试玩，这样一来，广告转化率将成倍增长。

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