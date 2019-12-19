传三星Galaxy Note 10 Lite手机售价近五千

中关村在线消息：根据近期各方爆料来看，三星将会在近段时间推出Galaxy Note 10 Lite手机，该机将继承Note 10系列的部分特性，同时售价也会相对较低。日前，就有外媒曝光了该机在欧洲市场的售价为609欧元（约合人民币4745元）。



网曝三星Galaxy Note 10 Lite渲染图

据此前消息，三星Galaxy Note 10 Lite将正面采用一块居中打孔的显示屏，而背部将配备矩形的三摄模组。值得注意的是，该机还配备了Galaxy Note系列标志性的S Pen手写笔，这也是三星首次在非Galaxy Note系列旗舰机型中配备S Pen。



三星Galaxy Note 10 Lite配备S Pen手写笔

配置方面，三星Galaxy Note 10 Lite正面将会采用一块6.5~6.7英寸的挖孔显示屏，前摄开孔方案与Note 10类似；该机的机身尺寸为163.9×76×8.6 mm，背部采用三摄方案，具体规格并未有消息流传。

核心方面，三星Galaxy Note 10 Lite将搭载三星自家的Exynos 9810处理器，配备6GB+128GB/256GB两种存储组合，预装Android 10 操作系统，Geekbench跑分单核成绩为667分，多核成绩为2030分。【7350406】

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