中关村在线消息：近日据荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 消息称，小米正在开发一款采用全面屏和屏下摄像头方案的新款智能机，特点是整个机身都被屏幕给环绕着。











小米环绕式全面屏智能机新专利曝光

之前，小米公司曾经展示过 Mix Alpha 这款售价高达 2560 欧元的概念设备，甚至比三星 Galaxy Fold 和华为 Mate X 折叠屏智能机还要贵。



在量产之后，Mix Alpha 显然能够以更低的价格投放市场。通过近期申请的一系列专利，我们还可以预测该公司未来的发展方向。

LetsGoDigital 指出，小米在国内提交了一系列智能机专利，展示了比 Mix Alpha 屏占比还要高的环绕式移动设备 前者为了容纳摄像模组，在背部留下了一条明显的边栏。

这批专利可以追溯到去年，但直到 2019 年 12 月 13 日才被 WIPO 数据库给公布。可知这款移动设备的屏幕，比 Mix Alpha 还要向外伸展。

为了达成更全面的视觉效果，小米将为前后摄都采用隐藏于屏幕下方的设计。顶部与底部都为超窄边框，且看不到实体按键。

专利中包含了多份彩色图像，着重展示了该机的界面设计，暗示小米早在去年年底就已经投入了大量的创新研发。

由于屏幕未贯穿顶部和底部边框，因此能够为立体声扬声器和 USB Type-C 接口提供空间，顶部中间亦可留出麦克风和 SIM 卡槽开孔或者采用 eSIM 并取消实体 SIM 卡槽。

鉴于 Mix Alpha 已经提供了 12GB RAM + 512GB ROM 的存储，想必新设备也不会自降身价、5G 支持也是少不了的。

由于取消了实体按键，小米应该会在新系统中引入更多对滑动手势的支持。当然，专利的曝光，并不意味着厂商一定或很快推出类似的设备。【7350324】

（文中图片来自外媒博客）

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