三星W20 5G折叠屏手机明日开售 19999元

中关村在线消息：前段时间，三星联合中国电信正式发布了新一代“心系天下”系列机型——三星W20 5G。该机将于明天上午10点正式开售，标准版价格为19999元，同时还随机附赠一款价值999元的三星Buds无线耳机。



三星W20 5G手机明日开售

据了解，三星W20 5G折叠屏手机采用了与三星Galaxy Fold类似的外观设计，同样采用了一块Dynamic AMOLED材质的可折叠柔性大屏幕+4.6英寸小屏幕的方案，不过边框的设计相比Galaxy Fold要更加硬朗一些，这也符合“心系天下”系列一贯的设计风格。



三星W20 5G采用了折叠屏设计

配置方面，三星W20 5G折叠屏手机搭载了高通骁龙855 Plus旗舰处理器，内置高通最新款5G基带，配备12GB内存+512GB UFS 3.0存储。同时，还拥有4235mAh大容量电池，并标配15w的充电头。



三星W20 5G拥有前后六摄组合

拍照方面，三星W20 5G折叠屏手机采用了后置三摄方案，规格分别为1200万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦镜头；前置相机为1000万像素+800万像素艺术肖像镜头的双摄组合。【7350317】

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