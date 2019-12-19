中关村在线消息：近日据熟知内情的消息人士透露，英伟达68亿美元收购芯片厂商Mellanox Technologies 的交易将可获得欧盟反垄断当局的无条件批准。



英伟达68亿美元收购芯片厂商Mellanox

英伟达其强大的游戏显卡而闻名，该公司希望通过这项收购交易来增强其数据中心和人工智能AI业务。这是该公司最大的一笔收购交易，能够帮助其更好地与英特尔展开竞争。

欧盟委员会拒绝就此消息置评，该委员会计划在12月19日之前就此交易做出决定。英伟达和Mellanox也拒绝置评。

美国监管当局已经无条件批准了这项交易，而Mellanox在中国的监管审批则仍悬而未决。Mellanox在中国拥有阿里巴巴和百度等大客户。

英伟达一度以游戏芯片而闻名，现在该公司还提供旨在加快教服务器识别图像等人工智能任务处理速度的芯片。

Mellanox则生产用于在数据中心内部连接服务器的芯片。在此前对Mellanox发起的竞购战中，英伟达击败了英特尔。【7350307】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英伟达68亿美元收购芯片厂商Mellanoxhttp://news.zol.com.cn/735/7350307.html