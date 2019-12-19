中关村在线消息：近日据悉，荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 展示了索尼新一代 PlayStation 5 主机和 DualShock 5 游戏手柄的多角度渲染图和视频。



















索尼PS5主机与DualShock5手柄最新渲染图曝光

2019 年 11 月中旬，索尼互动娱乐（SIE）向日本专利局提交了一项设计专利，其中包含了八张崭新的游戏手柄的图像 ，这很可能就是要伴随 PS5 主机一同到来的 DualShock 5 。



根据已知的专利细节，意大利平面设计师 Giuseppe Spinelli制作了一段令人印象深刻的 3D 渲染视频。

DualShock 5 游戏手柄，与当前一代的 DualShock 4 的整体变化并不大，只是在中间位置留有一块大触控板。

手柄正下方是 PS 按键和一对摇杆、两侧分别是 D-Pad 和四个控制键。在手柄的背面，还有一个 USB Type-C 接口。

10 月的时候，索尼已经透露了有关 DualShock 5 的一些细节。比如该手柄将具有“触觉”反馈，而不是“隆隆”的震动反馈。

PS5 手柄将配备自适应触发器，以提供身临其境的游戏体验。对于游戏开发者来说，也将能够充分利用这项功能。

对于传说中的 PS5 游戏主机的造型，可以追溯到 2019 年 8 月开始浮现在互联网上的“开发者套件”，最终的消费者版本或与之有很大的不同。

根据当前已知的一些信息，Giuseppe Spinelli 亦在一段视频中展示了 PS5 主机的各个角度。

规格方面，PS5 有望支持 8K 分辨率和 4K @ 60 fps 游戏，采用定制的 AMD 7nm 锐龙 Zen 2 八核 CPU + 集成支持光线追踪的定制 GPU，以及固态硬盘存储和 3D 音频等特性。

预计 PS5 有望在 2020 年底上市，并与微软新一代 Xbox Series X 主机展开直接的竞争。【7350296】

（文中图片来自外媒博客）

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