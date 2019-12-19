OPPO Reno3 Pro真机上手图曝光 下周正式发布

中关村在线消息：今日，OPPO将在北京正式召开“2019 OPPO开发者大会”，现场展出了即将在下周发布的Reno3 Pro 5G新机，有数码博主在微博上放出了该机的真机上手图。



OPPO Reno3 Pro真机图

从图片来看，OPPO Reno3 Pro的外观设计确与之前曝光的渲染图相符，正面采用了一块6.5英寸曲面打孔屏，屏幕四周的边框宽度控制的十分不错，前摄的开孔位于屏幕左上角，且孔径极小，整机的屏占比较高。



OPPO Reno3 Pro前摄开孔极小

OPPO Reno3 Pro在背部的左上角配备了一块竖直排列的四摄模组，规格分别为4800万像素+1300万像素+800万像素+200万像素。该机整体采用了正反双曲面的设计，整机显得十分轻薄，同时背部还增加了磨砂效果的涂层，等带来更好的握持手感。



OPPO Reno3 Pro后置相机为四摄方案

据此前消息，OPPO Reno3 Pro将搭载高通骁龙765G处理器，配备8GB+128GB存储组合，机身内置3935mAh电池。该机尺寸为159.4×72.4×7.7mm，重量为172g，共提供白色、蓝色、红色和黑色四种配色。【7350295】

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