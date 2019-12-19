中关村在线消息：北京时间12月19日消息，今天非营利版权机构Pro Music Rights在纽约当地法院起诉了苹果。他们表示，苹果的串流服务Apple Music违犯了《美国版权法》，这项音乐流媒体服务在没有获得版权所有人授权的情况下向用户提供相关音乐。



Apple Music串流音乐被指侵权 再次成为被告

Pro Music Rights表示，Apple Music中许多音并没有与版权所有人签订协议。在这样的情况下，Apple Music就擅自向用户提供这些音乐，这显然是侵权的表现。这家机构曾在去年8月通知过苹果应该获得授权再提供相关歌曲的服务。随后，苹果拒绝与版权所有人洽谈授权协议。

截至今年2月份的时候，Apple Music在美国有2800万付费用户，这一数字已经超过了Spotify的2600万，成为了音乐流媒体领域的第一名。

Apple Music在全球和美国的增长率高于Spotify，但是Spotify的订阅用户总数依然远远高于Apple Music。与Apple Music不同，Spotify提供一款可支持广告的免费功能。如果将免费用户计算在内，Spotify共拥有2.07亿用户。

（本文图片来自互联网）

（7350177）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Apple Music串流音乐被指侵权 再次成为被告http://news.zol.com.cn/735/7350177.html