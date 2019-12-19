中关村在线消息：近日据悉， 在网络上曝光了 OPPO 将于 12 月 26 日在国内亮相的 Reno3 5G 的真机谍照。



OPPO Reno3 5G 谍照曝光 或12月26日发布

Reno3 5G 的后盖带有特殊的纹理，看起来与红米 K20 Pro 很像，采用了放置在左上角的四摄设计（或为 48MP 主摄 + 8MP 副摄 + 另外两枚 2MP 传感器）。

爆料人还晒出了系统内的配置页面，展示了该机的主要规格，比如 8GB RAM + 128GB ROM，且预装基于 Android 10 定制的 ColorOS 7 系统。

该系列智能机于近日通过了工信部TENAA的认证，预计采用 6.4 英寸 @ Full HD+ 的 AMOLED 屏幕，并在水滴形刘海缺口处放置了一枚 16MP 的前置摄像头。

芯片组方面，Reno3 5G 有望采用联发科 MT6885 SoC天玑 / Dimensity 1000 芯片组的一个版本。

至于 Reno3 Pro 5G 机型，或将屏幕尺寸提升到 6.5 英寸、加上前置双摄其中一个传感器为 32MP，后置为 48MP 主摄 + 13MP 长焦 + 8MP 广角 + 2MP 深度传感器。

有关该机其他更多信息，还请等待 12 月 26 日召开的新品发布会上公布。【7350173】

（文中图片来自互联网）

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