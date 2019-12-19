中关村在线消息：近日据外媒消息，美国时间周三，电动汽车制造商特斯拉股价收盘时上涨3.74%，收于每股393.15美元，创造了其收盘价新纪录。



特斯拉股价市值破700亿美元 3个月内涨超50%

2017年6月19日，特斯拉股价曾达到386.99美元的历史最高点。最新股价涨幅使特斯拉市值达到709亿美元，成为世界上市值第三高的汽车制造商，仅次于日本丰田和德国大众。

从10月23日公布出人意料的第三季度盈利财报以来，特斯拉股价已上涨了54%。这是该公司自2013年第三季度以来表现最好的一个季度。



特斯拉首席执行官埃隆·马斯克心中有个更高的目标，特斯拉股价仍然需要继续保持涨势，才能达到马斯克预期的420美元目标价格。去他曾声称拟以每股420美元的价格将特斯拉私有化。

在最近接受采访时，Oppenheimer看涨特斯拉的分析师科林·拉什(Colin Rusch)表示，该公司已经度过了最艰难的日子。

《名利场》分析师贝瑟尼·麦克莱恩认为，由于马斯克面临的融资和公司潜在盈利问题，特斯拉的未来可能面临某种程度的危险。但拉什很快指出，在这个阶段，有关特斯拉的这些负面说法变得不再准确。

拉什表示：“消费者正在转向优质和可持续的解决方案，他们愿意为此买单。特斯拉的资产负债表上有50亿美元现金，而且他们的增长伴随着大量的经营杠杆。我认为，特斯拉现在已经度过了最艰难的日子。”【7350167】

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