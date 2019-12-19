早报：Redmi 9明年Q1上市 三星发布1亿像素传感器视频

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

健康防沉迷系统是近几年来游戏厂商为了青少年都在做的工作，其中腾讯游戏就付出了许多。

腾讯今年强制退市23款游戏 皆因无法接入健康系统





据腾讯公众号消息，腾讯表示，因技术原因无法接入健康系统，2019年已有32款游戏已经强制退市和在退市流程中。此前腾讯曾公布消息称，如果有游戏因为技术等硬性原因无法接入健康系统的——即便依然可以贡献营收——腾讯都会毫不犹豫地把它们停运和下架。

昨天晚间，联想控股正式宣布柳传志退休。他在接受采访时也谈到了新的管理团队。



柳传志谈联想新管理团队 挑大梁有一段时间了





昨天，75岁的联想集团创始人#柳传志正式卸任#。荣休之日，央视财经频道独家采访了柳传志。对于新接班团队要兼具什么样的任务，柳传志表示，新班子虽然没有直接交班，但实际上业务上他们已经在挑大梁了很长时间。

与此同时，滴滴公司CEO柳青也发微博庆祝了父亲柳传志退休。

柳青微博恭喜父亲退休 晒多张家人幸福合照





昨天晚间，柳传志女儿，同时也是滴滴总裁的柳青在微博发文祝贺父亲退休。她在博文中说，“恭喜75岁老爸光荣退休，祝每天老头和老太太遛弯愉快。”同时，柳青晒出了多张与父亲及其他家人的合照。

苹果、谷歌和亚马逊在各个领域都是竞争者，但近期他们达成了一项惊人的合作协议。



苹果、谷歌和亚马逊达成合作协议 打造智能家居统一新标准





据外媒报道，亚马逊、谷歌和苹果公司周三达成一项罕见的合作伙伴关系，旨在打造智能家居新标准，让消费者使用起来更方便。这项合作被称为“基于IP的互联家庭项目”，致力于为智能家居创建一个新的标准，人们在购买产品时就能知道是否可以与家里的智能系统相兼容，并且这些产品是安全的。

新的一年即将到来，小米新机Redmi9也开始出现了一些传言。



Redmi9明年Q1上市 稍后印度市场推出





据91Mobiles消息，Redmi 8的继任者Redmi 9将于2020年第一季度在中国发布，之后将会上线印度。此前一份报告指出Redmi 9将搭载联发科Helio G70处理器，正面配备一块6.6英寸水滴屏，内置4GB+64GB机身存储规格，除此之外，没有更多Redmi 9及联发科G70的相关消息。

三星新旗舰S11的消息开始增多，拍照也是这款手机的一大亮点。



三星发布1亿像素传感器视频 预热Galaxy S11





近期，三星官方发布了1.08亿像素传感器HMX的官方宣传视频，这款1.08亿像素传感器已经由小米CC9 Pro首发搭载，不过根据此前爆料，三星将在Galaxy S11手机上用上这款1.08亿像素传感器镜头。不过值得一提的是，视频中的这款手机可能还不是三星S11手机。

二维码是现在很多人的支付工具，但是他的发明者却万万没有想到有一天会发挥这样的作用。



二维码之父谈扫码支付：从未想过可用在支付领域





日前，二维码的发明者日本人原昌宏在东京首次接受了中国媒体的采访。原昌宏表示，当时感觉到自己开发出了很棒的东西，也预测到今后在工业方面会得到广泛应用，但是在一般用户中得到普及使用，这一点是他始料未及的。二维码作为支付手段被使用他更是完全没有想到。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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